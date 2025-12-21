AKTUELNO

Domaći

TAKVE REČI SU PRETERANE I GOVORE... Nakon što je Anđelo izjavio da je Anita najgora ženska osoba u njegovom životu, njena prijateljica Tamara se HITNO oglasila!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kratko i jasno rekla šta ima!

Tokom emisije ''Nominacije'', Anđelo Ranković iskoristio je priliku da izkaže mišljenje o svojoj bivšoj parnerki Aniti Stanojlović. Ono što je najviše komentara među učesnicima izazvalo, bio je njegov komentar da je ona najgora ženska osoba koja je bila deo njegovog života. Ona se na njegov komentar nije preteralo osvrtala, već je istakla da će nekome biti nešto najbolje, na šta on nije želeo da se nadoveže.

Portal Pink.rs kontakrirao je tim povodom Tamaru Radman, Anitinu blisku prijateljicu, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Foto: Pink.rs

Tamara je istakla da njegova izjava više govori o njemu, nego o Aniti i poželela mu sve najbolje.

- Što se tiče Anđelove izjave, besmisleno je govoriti da je neko najgora osoba kada je ona bila iskrena u tom odnosu. Takve reči su preterane i govore više o njemu nego o njoj. Ipak, želim mu sve najbolje u životu i da pronađe osobu koja mu zaista odgovara - istakla je Tamara.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Autor: S.Z.

