AKTUELNO

Domaći

Doživeo fijasko! Voditelj Darko Tanasijević saopštio šok odluku: OVAJ takmičar je zauvek napustio Belu kuću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njegova podrška je zakazala!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara, koji su i prikazani.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane učesnike: Luku Vujoviča, Dušicu Đokić i Miladina Srdanova. Darko je nominovanim takmičarima predstavio izazov Velikog šefa.

Foto: TV Pink Printscreen

Miladin je zauzeo prvo mestro u igrici te je od Velikog šefa dobio duplirane glasove. Darok je ubrzo saopštio odluku da Miladin zauvek naoušta Belu kuću.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Darko Tanasijević saopštio šok informaciju: Ovaj takmičar zauvek napušta Elitu 8! (VIDEO)

Zadruga

Ona je zauvek naustila Elitu 9: Darko Tanasijević saopštio ukućanima šok odluku (VIDEO)

Domaći

LJUTA BORBA U DISKOTECI! Voditelj Darko Tanasijević saopštio rezultate glasova publike, evo ko je napustio Elitu (VIDEO)

Domaći

Publika je donela odluku: Darko Tanasijević saopštio ko napušta Elitu! (VIDEO)

Domaći

Publika je donela odluku: Darko Tanasijević saopštio ko napušta Elitu! (VIDEO)

Domaći

Darko Tanasijević saopštio šok informaciju: Ova takmičarka zauvek napušta Elitu 8! (VIDEO)