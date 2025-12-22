OTVORENA PANDORINA KUTIJA! Učesnici izrešetali Anitu i Luku kao nikad do sad, Asmin zakucao Aneli za dno, a ovaj učesnik je ZAUVEK NAPUSTIO Elitu!

Burna noć za nama.

Sinoć je u Beloj kući održano još jedno "Izbacivanje", a pre toga voditelj Darko Tanasijević obavljao je inervjue sa mnogim učesnicima.

Asmin Durdžić bio je prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i ovom prilikom govorio je o svom odnosu sa Aneli Ahmić, a potom i o Maji Marinković.

- Ne znam odakle da počnem, ali meni je Aneli danas stisla prst na slikanju i to se nije videlo. Ja sam njoj dao povoda da pomisli da ćemo biti zajedno, ali uvek sam govorio za crnim stolom da nećemo biti zajedno. Ja sam sebe obrukao i otkad sam ušao u kuću totalno sam se pogubio i izblamirao - rekao je Alibaba.

- Šta si uradio s Aneli, budi iskren - rekao je Darko.

- Ona se dve ipo godine igrala sa Norom i sa mnom, a potom je dozvolila i da se Luka igra s Norom. Kada je Luka ušao, osećao sam se ružno što moram s njim da pričam o svom detetu. Sve što sam rekao Luki u početku, njemu se i desilo. Luka je predstavljao sebe kao velikog muškarca i ja sam u njemu video sve sem muškarca. Nisam ovim dobio ništa sem što se oni osećaju sad poniženo. Meni je super unutra jer imam neki autoritet, ali nekako te sve to proguta. Kad sam video kako izgledam napolju na klipu, sad imam par dana da se presaberem - rekao je Alibaba.

Aneli Ahmić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o problemima sa Asminom Durdžićem.

- Kakva je ovo nedelja bila za tebe? - upitao je Darko.

- Jako teška iskreno, od početka. Bilo mi je teško u ponedeljak kada sam poslala Luku i Anitu u izolaciju, ali sam posle bila lagana. Najteže mi je pao klip kada sam čula da Asmin onako priča o meni - rekla je Aneli.

- Šta se dešava sa Asminom? - upitao je Darko.

- Oseća emociju prema meni i laže sve. Ja sam sprečena u komentarima i ono što ja mislim da je, a ja nikada neću biti sprečena u komentarima. On može to pričati, ali on ne misli to što priča. On mene svakako povređuje, ali u dubini duše nešto potiskuje - rekla je Aneli.

Maja Marinković bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o Asminu Durdžiću, ali i Dači Virijeviću.

- Majo, Asmin je menjao i stavove i energiju, ali i priču kada si ti u pitanju. Šta ti shvataš na kraju svega? - upitao je Darko.

- Ja stojim pri svom stavu koji neću promeniti nikada. Ja sam profesionalac i naravno da ću da odradim slikanje profesionalno, ali ne gledam ga kao muškarca s kojim bih bila. Jako je kvaran i namazan, pogotovo što je rekao da je Aneli navukao i nije u redu da se igra s njom zbog deteta. S moje strane ništa ne postoji, niti će postojati, a ja mu se sviđam samo ima te neke šlagere. Šta će meni partner? Boli me uvo - rekla je Maja.

- Luka i Anita smišljaju imena za decu, planiraju da slave slavu i tako dalje - rekao je Darko.

- Ja tu vezu niti osporavam, niti podržavam. Prihvatam i okej mi je, ljudi imaju pravo, ali malo mi neke stvari nisu logične. Ukoliko mene lično pitaš, ovo što radi samo tera Aneli inat zbog svega u hotelu. Anita je pričala da je zaljubljena u Đukića i prošli utorak bila s njim, a danas već druga priča. Đukiću je sinoć falilo malo da zaplače, on je jako iskren za razliku od Luke.

Radmila Todorović otvroila je dušu svojim cimerkama o maltretiranju koje je doživela od strane svojih vršnjaka u školi.

- Koliki ja dosije imam u policiji mislim da niko nema. Sve je bilo zbog tuča, a nikad nisam nikoga prva napala. Mene mnogo nervira kad mi neko kaže da nikad nisam ništa prošla. Ja sam bila i odbačena. Tešila sam se tako što sam lista TikTok. Naišao mi je snimak od Karleuše, kad je pričala da je imala tešku prošlost. Ja sam pokazala mami i rekla sam da i mene svi maltretiraju, ali ću postati zvezda i uspeću. Kad sam počela da snimam za TikTok poslao je još gore. Bila sam mnogo maltretirano dete. Ja ustanem da odgovaram, oni me gađaju kredama, jednom su i klupom gađali - rekla je Rada.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anitu Stanojlović u Šiša Baru i tom prilikom progovorila je o svojoj emotivnoj vezi sa Lukom Vujovićem.

- Čudno, sedam dana se nisam odvojila od Luke i baš mi fali. Lepo nam je za sad i nema mesta za loše stvari, bar ne za sad. On je totalno drugačiji prema meni od Aneli i to svi primećuju. Ja sam prilagodljiva osoba kada sam u vezi, ali nekako Anđela sam uvek slušala da ćutim. S Lukom sam totalno opuštenija i to mi mnogo više odgovara - rekla je Anita.

- Šta se dešava sa Đukićem? - upitao je Darko.

- Fora je što smo mi napolju i pijani i trezni imali toliko tema i pričali po šest sati, a sada sedimo po celu noć na garnituri i nemamo temu da prozborimo dve rečenice. Ne znam ni u koga sam zaljubljena više ni u koga nisam - rekla je Anita.

Dok je Darko obavljao intervjue u Šiša baru, Bora Santana pokušao je na sve načine da se izbori za svoj novi krevet, te je ovom prilikom pokušao da uzme krvet koji je Aneli Ahmić dala Zorici Marković nakon što joj je ona ustupila svoj bračni ležaj.

- Boro ovo je moj i ja ne dam! - rekla je Aneli.

- Ja uzimam ovaj - rekao je Bora.

- Ne može, ja sam dala Zorici - rekla je Aneli.

- Ja ću se pobiti sa njom, ne može ona tebi da da dva, a da uzme jedan - rekao je Bora.

Uroš Stanić umešao se u borbu Aneli Ahmić za bračni krevet, te je brže-bolje iskoristio priliku da je isponiživa zbog njenih ljubavnih izbora.

- Ivan je govorio da ti je prljavo ispod kreveta - rekao je Uroš.

- Koliko se ljudi ovde čepe. Ja ću te čepiti iako imaš podršku. Po čemu si poznata? Po je*ačini i blamu? Za deset piva prodaješ usne! Za deset piva bi prodala pi*ku - rekao je Uroš.

Anđelo Ranković bio je naredni sagovornik Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o Aniti Stanojlović koju je najstrašnije oblatio.

- Anđelo, nekada si Anitu izvodio na pravi put, a sada bi se najpre obesio o prut - našalio se Darko.

- O nešto jače i tvrđe bih. Što se tiče Luke i Anite, već sam govorio o njima i predviđao da će se smuvati, ali ovo im se posrećilo jer je njihova veza uticala od drugih faktora. To su Maja koja nije htela s Lukom u vezu jer da je htela, on bi bio s njom kao i Aneli - rekao je Anđelo.

- Zbog čega si Luki poželeo sreću? - upitao je Darko.

- Zbog toga što je prilično dobro odradila sve kada je Elita 7 u pitanju, a onda se po izlasku iz rijalitija vratila na staru Anitu. On je ubeđen da je Aneli nešto najgore što mu se dogodilo u životu, ali tek će da vidi šta je najgore što mu se desilo. Njena ta mirnoća i njeno ne ljubomorisanje i ne opsesija može da traje jako kratko, a on voli da flertuje sa svima. Ukoliko mu se dogodi tako nešto sa Anitom, n*jebao je osim ako Anita ne proguta zarad višeg cilja - rekao je Anđelo.

Marko Janjušević Janjuš bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Janjuše, šta misliš o Aniti i Luki? - upitao je Darko.

- Ne znam od čega da krenem, trebaće mi sat vremena. Imala je strašne odnose ovde i da joj u Eliti 7 nije bilo Anđela, bila bi isto što je bila i Zadruzi 6. Sada ona misli da je Bogom dana, pogotovo otkad se smuvala sa Lukom, misli da je na vrhu sveta. Pobednica rijalitija nema dva grama mozgda, to je strašno. Anita je toliko lepa i zgodna, jedna od naj devojaka koje sam ja video i ona zaslužuje nekog fudbalera, ali da ti takva pobednica se j*beš po tuš kabini sa Zolom, udala se za Matoru bez grama emocije. Ovde nije bilo pet parova koji su se iskreno voleli od Zadruge 1. Žena došla ovde kao zaljubljena devojka u Anđela, plakala kad je trebala da priča o njemu, a onda se peglala sa Filipom i zaljubila se u Luku. Niđe veze sa životom, a ti kad kažeš to onda ispadaš ljubomorna - rekao je Janjuš.

- Hoćeš li se pomiriti sa Milenom? - upitao je Darko.

- Večeras smo mi pričali, ali zamisli da se ovako posvađamo. Ona je baš dobra prema meni i vidim da brine o meni, nemam nikakvu zamerku. Stvarno mi je draga ove godine, ali ima neke stvari koje ne popušta. Nema šanse da kaže da je neko drugi u pravu za nešto i to mene izluđuje. Ja je pitam pet puta: ''Šta je bio problem što smo se posvađali'', ali ona ne zna. Popričali smo malo o prašku, ali osećam da je dobra prema meni. Ona bi pre meni dala poslednji zagrljaj tortilje, nego sebi. Imam emociju prema jednoj osobi napolju i ne gledam žene ovde na takav način, stvarno ne lažem - rekao je Janjuš.

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o odnosu s Markom Janjuševićem Janjušom.

- Pravi neke sprdnje i pokušava da priča sa mnom, ali mu neće tako lako proći. Pričaju da sam se ja posvađala sa svim bliskim ljudima, ali to nema veze sa Janjušem. Ovog puta nisam pogrešila ništa, a to što bi on hteo da se ja ne sviđam i budem dama, to je druga stvar. Nametnuto mi je da se Anđelo toliko žustro uključuje kao da ja čekam Anđela da se venčamo. Ispada kao da ja imam emocije, a njega boli đ*ka i ne zna kako da me skine s grbače. Ja njega totalno kapiram, nismo mali. Provociranje ove smećarke (Jakšićke) traje već dugo vremena, ali nikada ja nju nisam provocirala. Naš odnos je krenuo nekako spontano, izvinila sam mu se i kad je upao u Narod pita. Te fore šaljive ne želim i da mi ukućani nabacuju da ja njemu ljubomorišem, a on mene ne može da skine s grbače - rekla je Milena, pa dodala:

- Uopšte mi nije bilo simpatično to što je rekao da mu se Jakšićka izvinila i sutradan su već počeli da pričaju. Ja njemu nikad nisam branila ništa i to je sumanuto jer mi nismo u vezi. On je izlazio iz Odabranih i nju nazvao Saška, a mene nije tad video i zvao je Jakšićka uvek pred svima. Naravno da mi smeta jer mi priča jedno, a radi drugo. Ja bih ga pitala kako bi reagovao da mu ja pričam jedno za Mikija za stolom, a onda sa strane mu tepam. U sve to se meša Anđelo, znaš kako bi ga izvređala, ali neću. Meni ne može Anđelo u 30 godina da prodaje m*da za bubrege. Kod njega je ili naše drugarstvo prešlo u neke simpatije i on sad beži od toga - rekla je Milena.

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Bebice, šta ti je najzanimljivije u Beloj kući? - upitao je Darko.

- Odnos Luke i Anite, to su takvi foliranti. Ona je bila u depresiji zbog Filipa i plakala, odjednom je ušla u vezu s Filipom i sve je navodno okej. Luka je prošle godine branio Pavla Jovanovića i pričao da neće biti u odnosu s devojkom od drugara, pa je to pogazio. Ispali su smradovi - rekao je Bebica.

Mina Vrbaški bila je naredna gošća u Šiša Baru kod voditelja Darka Tanasijevića prilikom čega je govorila o svojoj vezi sa Viktorom Gagićem.

- Darko, moram da ti pokažem kako se Viktor potrudio da mi napravi prsten i sad sam verena. Ja sam presrećna, on je mnogo pažljiv prema meni i baš ga volim nekako. Divan nam je odnos, nemamo svađe i sve je super. Trebaju ljude da vide pravu ljubav - rekla je Mina.

- Šta misliš o Aniti i Luki? - upitao je Darko.

- Svesna sam da svi pričaju da je to neki inat, ali nažalost nije. Emocija na početku ne mora da bude, ali sam negde njima rekla da pokažu svima suprotno i da pokažu da su jedno za drugo. Sinoć smo imali problem kada je Filip prišao Aniti i kaže joj: ''Je l' ovo može da se ušije'', a ona kaže: ''Može, ušiću ti''. Ja se hvatam za glavu i izbečila sam se samo da me vidi da ne prihvati. Nije normalno da ti pričaš uopšte sa Filipom, a kamoli nešto drugo. Volela bih da oni pokažu svima da će uspeti, Luku sam tek počela da upoznajem - rekla je Mina.

Hana Duvnjak bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o Aneli Ahmić, ali i svom odnosu sa Neriom Ružanjijem.

- Šta se desilo sa tobom i Neriom? - upitao je Darko.

- Problem je Sandra Todić koja me na žurki molila da joj dam poslednji gutljaj piva i ja sam joj dala, a ona mi kaže: ''Zbog ovoga ti neću dirati Neria''. Ja sam provalila da se ona u njega zaljubila jer je nosila kapu njegovu i nije skidala. Na slavi u petak mu je gurala s*se u glavu, zbog čega sam ja poludela. Neugodno mi je kad vidim takve stvari - rekla je Hana.

Teodora Delić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta se dešava sa Terzom? - upitao je Darko.

- Mislim da on više ima sukob sa Nenadom u kom ispaštam ja, ali meni je fascinantno koliko on zamišlja da ima sa mnom nešto i nikad neće prežaliti. Tužiću ga sigurno - rekla je Teodora.

- Šta Sofija radi sa Terzom? - upitao je Darko.

- Pomislila je da će biti neka fatalna žena koja će vrteti ovde muškarce, ali uzalud. Za sad joj je najbolji Terza da je drži u temi jer jedino on hoće i to je to - rekla je Teodora.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane učesnike: Luku Vujoviča, Dušicu Đokić i Miladina Srdanova. Darko je nominovanim takmičarima predstavio izazov Velikog šefa.

Miladin je zauzeo prvo mesto u igrici te je od Velikog šefa dobio duplirane glasove. Darko je ubrzo saopštio odluku da Miladin zauvek naoušta Belu kuću.

Nakon izbacivanja MIća je započeo svoju igru istine, te je postavio pitanje Sari Stojanović.

- Saro da li se kaješ veze sa Luksom? - pitao je Mića.

- Ne kajem se, bilo mi je lepo dok sam bila sa njim. Bio je moja podrška, činio mi je i davaok mi je pare zta grad. Da sam najgora na svetu onakve stvari se ne izgovaraju i to je za mene ponižavajuće - rekla je Sara.

- U mom svetu ženski pogled ka nekom muškarcu znači da je mrtva, a kamoli neki dodir. Ogadila mi se, povraća mi se. Mrtva! Uzrok svega su njenam amajka i njeno ponašanje. Nju može da ima ko hoće - rekao je Sale.

Autor: R.L.