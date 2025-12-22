VREME TI JE ZA... Hitno oglašavanje Stanije Dobrojević, nakon što je Aneli ponovo optužila da je znala za odnos Asmina i nje, žestoko joj odgovorila

Imala šta da kaže!

Tokom prošle noći i intervjua koji je imala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, Aneli Ahmić je komentarisala svoj odnos sa Asminom Durdžićem, te se osvrnula i na Staniju Dobrojević.

Aneli je tom prilikom otkrila šta će se dešavati ako Stanija uđe u Elitu:

- Ukoliko bude došla ovde, Asmin će se uk*kiti u gaće zbog svega što je radio. Ja i ona ćemo sigurno imati rasprave jer ja ne zaboravljam neke stvari. Njena poruka me najviše razbesnela i od tada sam ogorčena. Ja se mogu pomiriti sa Majom i tako dalje, ali one meni nisu uzele muža kao Stanija. Ona možda nije bila upućena u naš odnos prvih mesec dana, ali odmah posle je saznala za mene i to tvrdim. Meni je Asmin s njenog telefona slikao moj i Norin Tik Tok koji je njoj poslala moja poznanica. Ja ne zaboravljam neke stvari, meni oni mogu da dokazuju neke stvari, ali istina je ta da je on mene ostavio i otišao. On mene nije prevario, rekao mi je: ''Ja idem'' - rekla je Aneli.

Tim povodom se Stanija oglasila na svom Instagramu i poručila Aneli sledeće:

- Ova blamuša i dalje vrti svoju "žrtva" priču? Ako je neko "znao za tebe" - pokaži dokaz!Nema ga, nikada ga nije ni bilo, sve ostalo je očajničko kačenje na moje ime. Vreme ti je za fu*k off - napisala je Stanija.

Autor: N.B.