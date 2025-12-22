VEČERAS NA TV PINK: Da li beba stiže u Elitu? Vreme je da se sazna da li će Hana i Nerio ponovo postati roditelji

Večeras u sklopu emisije Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem.

Tokom zadnjih dana u Eliti, Hana Duvnjak sumnja da ona i Nerio Ružanji čekaju dete, tačnije da je ona u drugom stanju.

Kao što je i poznato Hana i Nerio imaju ćerku, a kako se takmičarka požalila svom partneru par puta, ona sumnja da je u blagoslovenom stanju.

Voditelj Milan Milošević večeras ulazi u Belu kuću zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje", a u sklopu emisije gledaoci Elite a i sami Nerio i Hana će saznati da li će postatit roditelji po drugi put.

