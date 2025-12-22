Od Božića ću da vas postavim na mesto: Miljani prekipelo, mnogima se ne piše dobro! (VIDEO)

Drama!

U toku je Viktorova podela budžeta. On je svojim obraćanjem izazvao haos, zbog čega ga je Miljana Kulić žestoko napala.

- Mnogo veličaš sebe. Ti jesi zvezda, ali ja to ne volim. Nisi realna u nekim situacijama. Nismo imali nijedan sukob ovde i to je to - rekao je Viktor.

Miljana Kulić nije mogla da ostane imuna na Viktorove reči da bi ona bila dobar par sa Saletom Luksom, pa mu je žestoko odbrusila.

- Šapuži tako sa mamom i tatom. Ti si bolestan dečko i iskompleksiran. Mnogo sam ja dopustila, ali ću od Božića da vas postavim na svoje mesto. Ti ćeš mene ovde da spajaš, predloži sa kim ti mama ide jer su ti roditelji razvedeni - govorila je Miljana.

- Nemoj da mi vređaš porodicu, ja tvoju nisam uvredio - dodao je Viktor.

- On je okrenuo igricu, meni je najzanimljiviji lik. Od prvog dana sam mu govorio mnogo saveta, ali možda nije hteo da ih sluša jer sam mlađi od njega. Sad si u srećnom odnosu, želim mnogo sreće tebi, tvojoj porodici i novoj devojci. Anita takođe veliki budžet, okrenula je i ona igricu. Nismo se gotivili na početku, sad te gotivim. Malo si emotivno nezrela i mislim da će Luka još više da te ukanali. Mislim da si se jako zaljubila, idete mi jedno uz drugo jer ste ludi - pričao je Viktor.

Autor: A. Nikolić