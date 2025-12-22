AKTUELNO

Veridba na podeli budžeta: Mina Vrbaški izgovorila DA šest godina mlađem dečku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sevaju ljubavne varnice!

Viktor se na svojoj podeli budžeta emotivnim rečima obratio devojci Mini Vrbaški, pa je pred svima pitao da sa njim bude do kraja života.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osoba koja je najlepša, koja mi udeljuje mnogo lepih reči, govori mi da sam najlepši i najjači. Smatra da si ovde najrealniji komentator, nisi pristrasna i uvek kažeš šta imaš. Ja smatram da je ova devojka ide uz mene, nemam nijednu zamerku da kaže za nju. Ona je najpažljivija osoba koja mi je kročila u život. Ona je moje emocije okrenula naopačke. Ja bih želeo da je pitam da li će tako biti do kraja života i da te treći put verim ovde u Eliti? - govorio je Viktor. 

- Da - odgovorila je Mina. 

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

