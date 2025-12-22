Veridba na podeli budžeta: Mina Vrbaški izgovorila DA šest godina mlađem dečku! (VIDEO)

Sevaju ljubavne varnice!

Viktor se na svojoj podeli budžeta emotivnim rečima obratio devojci Mini Vrbaški, pa je pred svima pitao da sa njim bude do kraja života.

- Osoba koja je najlepša, koja mi udeljuje mnogo lepih reči, govori mi da sam najlepši i najjači. Smatra da si ovde najrealniji komentator, nisi pristrasna i uvek kažeš šta imaš. Ja smatram da je ova devojka ide uz mene, nemam nijednu zamerku da kaže za nju. Ona je najpažljivija osoba koja mi je kročila u život. Ona je moje emocije okrenula naopačke. Ja bih želeo da je pitam da li će tako biti do kraja života i da te treći put verim ovde u Eliti? - govorio je Viktor.

- Da - odgovorila je Mina.

Autor: A. Nikolić