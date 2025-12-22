AKTUELNO

Domaći

SPECIJALAN ZADATAK: Snimaju se dva novogodišnja filma u Eliti, nastao haos tokom podele grupa!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Na adresu Bele kuće stiglo je novo pismo, a Veliki šef dao je takmičarima zadatak da se podele u dve grupe po 23 učesnika kako bi snimali novogodišnji film.

Foto: TV Pink Printscreen

1. GRUPA: Bora Santana, Bognja, Rada Todorović, Janjuš, Jovan Rajić, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Terza, Miljana Kulić, Zorica Marković, Sandra Todić, Uroš Stanić, Miki Duduić, Sara Šajić, Dragana Stojančević, Vanja Živić, Iva Stupar, Matora, Maja Marinković, Dača Virijević, Filip Đukić

2. GRUPA: Pečenica, Murat, Milosava, Anita, Luka, Sara Stojanović, Teodora Delić, Anđelo, Sandra Todić, Bebica, Dušica Đokić, Sale Luks, Nerio, Hana, Mina, Aneli, Viktor, Lepi Mića, Aleksandra Jakšić, Jovana advokatica, Ivan Marinković, Sunčica, Milan Stojičković

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Grofica od Nore pravi starletu: Aneli izbacila Alibabu iz takta, nastao haos tokom emisije! (VIDEO)

Zadruga

Ovo pitanje izazvalo je karambol: Alibaba i Janjuš dobili zadatak da navedu pet dobrih i loših osobina Aneli i Maje, nastao haos (VIDEO)

Zadruga

Haos: Dača doveo Kačavendu do tačke pucanja, nastao haos u spavaćoj sobi! (VIDEO)

Zadruga

Ovo će izazvati haos: Munjez i Mateja dobili zadatak koji se napraviti opštu pometnju u Eliti! (VIDEO)

Domaći

SKANDAL U PINKOVIM ZVEZDAMA! Karleuša skočila, pokušala da 'OTME' kandidata, nastao opšti haos: Nećete više glasati! (VIDEO)

Zadruga

ANĐELOVI PROCENTI NAPRAVILI HAOS U ELITI: Nakon dominacije u duelu nastao RAT, Bojana pokušala zasluge da prepiše Matoroj! (VIDEO)