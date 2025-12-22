SPECIJALAN ZADATAK: Snimaju se dva novogodišnja filma u Eliti, nastao haos tokom podele grupa!

Drama!

Na adresu Bele kuće stiglo je novo pismo, a Veliki šef dao je takmičarima zadatak da se podele u dve grupe po 23 učesnika kako bi snimali novogodišnji film.

1. GRUPA: Bora Santana, Bognja, Rada Todorović, Janjuš, Jovan Rajić, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Terza, Miljana Kulić, Zorica Marković, Sandra Todić, Uroš Stanić, Miki Duduić, Sara Šajić, Dragana Stojančević, Vanja Živić, Iva Stupar, Matora, Maja Marinković, Dača Virijević, Filip Đukić

2. GRUPA: Pečenica, Murat, Milosava, Anita, Luka, Sara Stojanović, Teodora Delić, Anđelo, Sandra Todić, Bebica, Dušica Đokić, Sale Luks, Nerio, Hana, Mina, Aneli, Viktor, Lepi Mića, Aleksandra Jakšić, Jovana advokatica, Ivan Marinković, Sunčica, Milan Stojičković

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić