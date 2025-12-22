Ena na večeri u provokativnom izdanju, dekolte do pupka, ispija vino, a Peje nema na vidiku: Svi se pitaju samo jedno (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić uživa punim plućima. Nakon rijalitija se posvetila privatnom životu, a na mrežama često deli detalje pa je tako sada objavila fotografije iz izlaska koje ne prestaju da se komentarišu.

Naime, Ena je otišla u Novi Sad, a na Instagramu je podelila sliku sa večere na kojoj je vidimo u provokativnom izdanju. Na sebi je imala dekoltiranu haljinu, a grudi su bile u prvom planu.

Ona je ispijala vino, a svi su se pitali da li je Peja sa njom, pošto nije otkrila ko joj pravi društvo.

Boravili nedavno u Španiji

Bivši rijaliti učesnici Ena Čolić i Jovan Pejić Peja spakovali su nedavno kofere i napustili Srbiju. Njih dvoje su boravili u Španiju odakle su se redovno oglašavali. Njih dvoje su dan proveli tako što su obilazili grad, šoping centre i znamenitosti Madrida.

Na jednoj slici ih vidimo kako poziraju zagrljeni i nasmejani, a Ena je na sebi imala sivi kombinezon pripijen uz telo koji je savršeno ocrtao njene obline i komentarima se nije znao broj. Kasnije je Ena objavila niz svojih fotografija baš u tom kombinezonu, a u jednom trenutku je zadnjicu okrenula kameri i nema ko se nije okrenuo za njom.

O veridbi sa Pejom

Ena je nedavno za Red TV otkrila i da li ima veridbe na vidiku.

- Gledali smo veličinu. Verenički prsten se ne bira. On je bio inicijator, ja sam kukala jer su mi nokti bili predugački, a on je rekao da mora da vidi veličinu. A burma kad bude biraću ja. Iznenadio bi me jako da to bude sad, ne nadam se, rekla sam mu da vodi računa kakvi su mi nokti u tom trenutku - istakla je Čolićeva.

Autor: M.K.