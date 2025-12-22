POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA ASMINOV BRAT: Sudo Durdžić se krije od javnosti, prepoznatljiv je po jednom detalju na svom telu, a evo koliko liči na Alibabu! Mustafa je ponosan na njega (FOTO)

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić skreće pažnju na sebe svakim svojim potezom u "Eliti 9". O njegovoj porodici se, takođe, mnogo priča, dok je njegov brat Sudo Durdžić medijski najmanje zastupljen.

Asminov brat Sudo se retko kad oglašava i nikad ne daje intervjue, a u februaru mesecu ove godine je na mrežama čestitao rođendan Alibabi. Sudo i Asmin i te kako liče, što se može videti na fotkama Alibabinog brata na Instagramu, kojih ima svega par.

Asminov otac Mustafa često komentariše sina u rijalitiju, a danas je postavio i jednu fotografiju Suda na kojoj vidimo da ima tetovažu preko celih leđa. Mustafa ne krije koliko je ponosan na naslednike i često ih hvali na Fejsbuku.

Asminov tata pripretio Anelinoj majci

Podsetimo, otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića oglasio se nedavno na društvenim mrežama.

On se javno obratio majci Aneli Ahmić, Jasni Ahmić Grofici, te joj pripretio tužbom.

- Zamolio bih Grofadiju da prestane sa tom čarobnom čorbom da hranite Aneli pre nego devojka skapa od gladi. Ako mi podlegne tužiću vas za nanošenje bola i nenadoknadivu štetu mojoj porodici - pisao je Mustafa na Fejsbuku.

Posle toga, pisao je:

- Dobro jutro! Ja nemam favorita, ostajem i dalje podrška Asminu šta god da radi i uradi. Nemam razloga da pišem o Aneli. Kad me zovu da dam intervju, ja ne znam šta da kažem jer sam sve već rekao.

Autor: M.K.