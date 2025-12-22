AKTUELNO

Domaći

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA ASMINOV BRAT: Sudo Durdžić se krije od javnosti, prepoznatljiv je po jednom detalju na svom telu, a evo koliko liči na Alibabu! Mustafa je ponosan na njega (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs, facebook printscreen ||

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić skreće pažnju na sebe svakim svojim potezom u "Eliti 9". O njegovoj porodici se, takođe, mnogo priča, dok je njegov brat Sudo Durdžić medijski najmanje zastupljen.

Asminov brat Sudo se retko kad oglašava i nikad ne daje intervjue, a u februaru mesecu ove godine je na mrežama čestitao rođendan Alibabi. Sudo i Asmin i te kako liče, što se može videti na fotkama Alibabinog brata na Instagramu, kojih ima svega par.

Foto: Instagram.com

Asminov otac Mustafa često komentariše sina u rijalitiju, a danas je postavio i jednu fotografiju Suda na kojoj vidimo da ima tetovažu preko celih leđa. Mustafa ne krije koliko je ponosan na naslednike i često ih hvali na Fejsbuku.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Asminov tata pripretio Anelinoj majci

Podsetimo, otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića oglasio se nedavno na društvenim mrežama.

On se javno obratio majci Aneli Ahmić, Jasni Ahmić Grofici, te joj pripretio tužbom.

- Zamolio bih Grofadiju da prestane sa tom čarobnom čorbom da hranite Aneli pre nego devojka skapa od gladi. Ako mi podlegne tužiću vas za nanošenje bola i nenadoknadivu štetu mojoj porodici - pisao je Mustafa na Fejsbuku.

Posle toga, pisao je:

- Dobro jutro! Ja nemam favorita, ostajem i dalje podrška Asminu šta god da radi i uradi. Nemam razloga da pišem o Aneli. Kad me zovu da dam intervju, ja ne znam šta da kažem jer sam sve već rekao.

Autor: M.K.

#Asmin Durdžić

#Brat

#ELITA

#Sudo Durdžić

POVEZANE VESTI

Domaći

MUSTAFA OBJAVIO ANELIN SNIMAK! Alibabin otac zgrožen bivšom snajkom: Pogledajte šta Ahmićeva radi PRED KAMEROM, Durdžići gledaju S GAĐENJEM! (VIDEO)

Domaći

Mustafa Durdžić stao uz Aneli! Javno je brani gde stigne, a evo da li se nada pomirenju Asmina i bivše snajke (FOTO)

Domaći

TRAŽILA MU JE HILJADE EVRA, SREĆOM NIJE JOJ DAO! Asminov otac urnisao Staniju: Džabe joj fakultet kad je sa 40 godina na nivou moje devetogodišnje unu

Domaći

NJIHOVOJ SREĆI NE BI BILO KRAJA! Mustafa progovorio o krahu Asminove i Stanijine ljubavi! UMEŠAŠE SE NEKE DRUGE SILE... (FOTO)

Domaći

ANELI JE TVOJA ŽRTVA, UNIŠTILA SI JE! Alibabina majka Mevlida očitala lekciju Siti: Najveće si ZLO, od tri muža NIJEDNOG NEMAŠ!

Domaći

Mustafa navija za pomirenje Aneli i Asmina! Pogledajte šta ga je ODALO, ovo je totalni preokret (FOTO)