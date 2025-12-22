NIJE SMEO DA DOZVOLI TO SEBI, RADI TO ZBOG... Saleta Luksa blizak prijatelj najstrašnije osudio zbog žestokih uvreda na Sarin račun, nju vinuo u nebesa, a evo šta kaže za njega i Vanju (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiji ''Pitam za druga'' gost je bio prijatelj Saleta Luksa, Ljubomir Milić, a tom prilikom on je govorio o Saletovom raskidu sa Sarom Stojanović, pa ga osudio zbog uvreda koje joj je uputio.

- Sale je malo preterao sa nekim komentarima. Nikako nije to smeo da dozvoli, takve stvari se zajedno rešavaju. Sale kad reši da ostavi, on uradi to na neki grublji način. Meni se to ne sviđa, žene su za muškarce jako potrebne. Ne sme neke stvari sebi da dozvoli. I on je spreman za ludi kamen, za decu i za porodicu - rekao je Milić i dodao:

- Sa Sarom je super krenuo. Ona meni ona nekako ide uz njega, jeste mnogo mlađa od njega, dosta ga je i slušala i trudila se da ga upozna. Mislim da je Sara ušla spremna i da ne treba da se obazire na priče svoje majke preterano. Nije lepo ni to što je Sale rekao za Sarinu majku. Zna da bude na jeziku baš bezobrazan. On mi deluje kao da želi da bezobrazlukom te devojke otera od sebe - poručio je Saletov drug, a onda se osvrnuo na glasine da postoje varnice između Saleta i Vanje Prodanović.

- Meni deluje da Sara hoće neko pomirenje i da će se potruditi. Mislim da ju je pogodilo ono što je Sale rekao, ali on kao da je hteo da je povredi duboko da je udalji od sebe. Sale će opet na bugarskom da priča, neka proba sa Vanjom, ajmo samo da Sale napokon uđe u neku ljubav, da se oženi, da budem kum - rekao je Milić.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs