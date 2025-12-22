Mi ga poslali da hvata ribe, a on se sa babom uhvatio! Drug Jovana Rajića besan kao ris, napljuvao Milosavu, spomenuo i njenu javnu kuću (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su druga Jovana Rajića i pevačicu i bivšu učesnicu Zadruge 5, Diu Kostić.

Drug Jovana Rajića, Cimi, nije krio svoje nezadovoljstvo zbog spajanja Milosave Pravilović sa njegovim drugom, te je krenuo sa rešetanjem na svoj način.

- Pa kako to da podržim stariju od njega, može majka da mu bude. Bio je on sa ozbiljnim ribama i sa poznatim, da ne imenujem sad. Bio je sa ozbiljnim devojkama! Imam snimke kad muzici da po 1000 evra za veče, ovo ne razumem. Kakva snajka!? Mi ga poslali da hvata ribe, a on se sa babom uhvatio - rekao je Cimi.

- Ja uvek glasam za ljubav, ove starije su ponekad bolje od mlađih - rekla je Dia.

- Predstavio se kao najpoželjniji neženja i da mu je foksu na Maji Marinković, a ovo je babuskera. Ajde ako imaš nekog brata daj da ga damo za Milosavu. Izgleda da se nije snašao na početku, pa daj da se uhvati za nešto. Mi svi mislimo da će da eksplodira. Mi smo mu dali informacije da iznense, a on se kao zaljubio. Ja ne znam šta mu je. Mi smo šokirani! Ja bi joj pružio ruku, pa bih rekao: "Ajde beži bre, možeš baba da mu budeš" - rekao je Cimi.

- Milosava je držala i javnu kuću, je l' ti ona zato ne odgovara? - pitala je Maša.

- Ne, samo su godine u pitanju. Baba kad stavi onaj karmin, kao na slavi kad te poljubi i ožvalavi te - rekao je Cimi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić