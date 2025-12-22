Nije ona toliko moralna koliko glumi! Drug učesnika Elite 9 delio ćeliju sa bivšim dečkom Dušice Đokić, pa otkrio sve o njenoj PREVARI: Zaklela se zemlja raju, da se sve tajne uvek odaju (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su druga Jovana Rajića i pevačicu i bivšu učesnicu Zadruge 5, Diu Kostić.

Drug Jovana Rajića, Cimi, je takođe delio zatvorsku ćeliju sa bivšim dečko Dušice Đokić, učesnice Elite 9. On je sada otkrio šok informacije o njihovom odnosu i njenoj prevari.

- Prevarila ga. On je lep dečko, pati ona za njim. Zaklela se zemlja raju da se sve tajne saznaju. Ona ga je ostavila i prevarila ga sa Žućom. To je njihov zajednički prijatelj. Nije ona toliko moralna koliko glumi. Pred Elitu se to desilo. Ja sam izašao u petak, a karantin je počeo u sredu. Ja sam Joci rekao to ukoliko slučajno bude pljuvala bivšeg. Sram je bilo, pati, a prevarila ga - rekao je Cimi.

- Sale Luks je rekao da je bila i go go igračica - rekla je Maša.

- Jeste, ona ne krije to. Oni su dugo bili zajedno. On je normalan dečko iako je tamo. Završio je fakultet, ne znam kako je mogla da prevari tog dečka. Zajedno su bili četiri, pet ili šest godina, nisam zapamtio tu informaciju. On je mislio da će da ga pljuje, a kao sad pati za njim. Pa ne znam zašto ne kaže istinu - rekao je Cimi.

- On ima i dete? - pitala je Maša.

- Da, iz prvog braka. Mene je isto supruiga ostavila kad sam bio unutra, isto nam se desilo. On je i dalje unutra.

Autor: A.Anđić