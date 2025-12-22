Krao od ujaka i napravio kuću od MILION EVRA! Isplivala šokantna istina o Jovanu Rajiću, u sve umešana devojka bivšeg učesnika Farme (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su druga Jovana Rajića i pevačicu i bivšu učesnicu Zadruge 5, Diu Kostić.

Cimi je ovom prilikom progovorio o razvratnom život Jovana Rajića, kada je otkrio da je svoju kuću napravio tako što je unesrećio svog ujaka.

- Ne možemo da shvatimo da je sa babom, imam snimke kako je sa devojkama. On je bio kockar ceo život, napravio je kuću od milion evra jer je krao ujaka. Ne znam u kakvim su sad odnosima, ali znam da se cela porodica zaposlila da nacaju dugove. Pokazaću vam kuću od milion evra. On je iz elitne, majka mu bila direktor škole, otac mu je bio u politici. On se šlihta uz Baneta Subašića, hteo je da bude kao on. Joca mu se šlihtao, a ovaj ga izbegava. Ko zna šta Milosava i on šapuću kad legnu u krevet. Ona je matora, ima iskustva - rekao je Cimi.

- Rekla je Maša da je ona imala javnu kuću - rekao je Panda.

- Njena ćerka je Aleksandra, pa kakva majka, takva ćerka. Ja sam za Jocu dve godine i kažem to javno. Nema tu mnogo matematike, kažem sve pošteno.

- Šta ćeš ako te pita da im budeš kum? - pitala je Maša.

- Ne da neću prići toj svadbi, nego me neće biti na sto koilometara od objekta - rekao je Cimi.

Ubrzo su prikazali sliku kuće koju je Jovan, po rečima njegovog druga, napravio tako što je krao od ujaka. Prikazan je i snimak Jovana u izlasku, od kog se nije odvajala nepoznata devojka.

- Krao je od ujaka. Ima firma za bakar i seknudarne sirovine. Napravio je kuću gde je trebao da živi sa kraljicom bakra koja ga je za*ebala. Ona ga je prevarila, a bila je ozbiljna veza.

- Na ovom snimku pored Jovana je i jedna mlada devojka, pa vi hoćete da ga dozovete - rekao je Panda.

- Tako je - rekao je Cimi.

- Sad sam dobio poruku: "To mi je bivša devojka", a to mi je napisao Milan Runjo. Je l' moguće da je to ta devojka? On je sa njom raskinuo a voleo je najviše - rekao je Panda.

- Izdrži Runjo. Imao je on mnogo devojaka, bio je i sa poznatim, sa raznim - rekao je cimi.

Autor: A.Anđić