Ne prihvata činjenicu da je pogrešio: Asmin sasuo Viktoru sve u lice, Mina ustala da ga brani, pa priznala da je uticala na njegovu podelu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sada je sve jasno!

Voditelj Milan Milošević upravo je ušao u Belu kuću i odmah na startu se podigao Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao Viktorovu podelu budžeta:

- Nije se desilo ništa, ali smo imali sukob mišljenja, on je meni rekao da sam ispao glumac i manipulator prema Aneli, a on nije mogao da mi objasni šta to znači. Ja sam njega gotivao, ali on meni stalno prilazi lepo, pa mi zavuče na kvarno. On je jedini momak na svetu koji je zaprostio devojku deset dana sa tuđim prstenom, verujem da je i Minu bilo sramota - rekao je Asmin.

- Ti nemaš pravo ništa da kažeš, on je iskren za razliku od tebe - rekla je Mina.

- Jedno je poštovanje, drugo je realnost, smatram da tvoji postupci nisu dobri, ali ga poštujem, ja sam svima rekao mišljenje - rekao je Viktor.

- Ja mislim da nisi nikome rekao mišljenje - dodao je Asmin.

- Možda nisam bio ispravan prema Mikiju, ali sam uvek tu za njega - dodao je Viktor.

- Ti imaš pravo na svoje mišljenje, ali ako ja priđem tebi i kažem da te poštujem, ne bih ti javno rekao te stvari - dodao je Asmin.

- Ja sam rekao što se tiče mene i tebe, to nema veze sa tvojim postupcima koje radiš ovde - rekao je Viktor.

- Ja bih skroz drugačije manipulisao, ali dobro - govorio je Asmin.

- Ja sam svima rekao, Luki sam rekao da je popi*ao sve svoje reči, oni ponižavaju sami sebe, ne mene. Nikome nisam ćutao, ja sam ovde da komentarišem - dodao je Viktor.

- Tako i treba ali onda reci šta i kako - dodao je ASmin.

- Mina je sve vreme govorila tebi kako da komentarišeš - rekao je Milan.

- Ja sam komentarisala i njemu govorila,on ima problem da uđe u sukob sa nekim, ja sam samo želela njemu da pomognem, ništa drugačije. Asmin je spreman ovde na sve, pogotovo da ukalani sve, od Aneli do Maje - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

