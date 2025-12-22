TI SI DEČKO PRIRODNO GLUP: Boginja žestoko prozvala Viktora zbog podele, pomenula Popa, pa mu poručila da je najveći ološ od svih (VIDEO)

Ovo nije očekivao!

Voditelj Milan Milošević podigao je Ivana Marinkovića kako bi prokomentarisao podelu budžeta Viktora Gagića:

- Što se tiče podele budžeta, jako je bio simpatičan. Mislim da je čekao ceo budžet da zadnja četri napravi nešto. On mene podeseća na Rajačića, mog zeta, a on je bio rečitiji, ali malo je sličan i Filipu. On se kao drži jednog stava koji kaže, ali moram da dodam, da ne mislim da je Mina rekla neke stvari, ali kapiram ga odlepio za njom, međutim on nema stav, već ovo što ona kaže njemu je bitno. On se družio sa Mikijem i Muratom, a poslednja četiri budžeta si dala Aniti, Luki i Mini, sa osmehom na licu - rekao je Ivan.

- Ja sam od početka bio i sa Lukom dobar - rekao je Viktor.

- Ne može niko kao vođi da ti postavlja uslove, ali morao si svojim drugarima od početka da daš velike budžete, a ne ovako - dodao je Ivan.

- Viktor je neko ko je od starta bio sa mnom u pabu. Ne zameram mu, mlad je, plaća danak iskustva ovde, pogrešio jeste zbog sebe, Mikija i MUrata, ali na neki način je rekao svima šta misli, prema Asminu je bio surov, ali smatram da mu je čak i Aneli bliža od Luke. Ubuduće mora da vodi računa. Moram da kažem da je veridba budalaština, meni je sve to budalaština. - rekao je MIća.

- Moram da kažem da mu ne zameram ništa, on je dečko prirodno glup, on je pljuvao Luku i Anitu pa im daje te budžete, iskreno dečko je baš glup. Pop je rekao da mora da ispoštuje mene i Mikija, a ono što je onako bacio meni mali budžet, ispao si toliko govno da nemam reči, jako si glup i nezreo. Iskreno mislim da nisi ispoštovao Popa, ispao si najveća pi*ka u Eliti - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.