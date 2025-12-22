OVO SE ČEKALO: Viktor nakon haosa sa Asminom tokom podele rešio da ga pošalje u izolaciju, a evo sa kim (VIDEO)

Au!

Došlo je vreme da Viktor Gagić izabere svoje potrčke, te je on podigao par takmičara:

- NJeka ustanu Vanja i Sale Luks, Bora i Anastasija, Anđelo, nek ustane Aneli, Asmin, nek ustanu Murat i Sara Šajić, nek ustane Asmin , Miki Dudić i Jovana - rekao je Viktor pa je krenuo da spušta pojedinice:

- Neka sednu, Miki i Jovana, to je bila sprdnja, Vanja i Sale Luks takođe, Murat i Sara, nema tu ništa, mogu da sednu i Bora i Anastasija, i na kraju da sedne Anđelo, Aneli i Asmin su potrčci - rekao je Viktor.

- U pravu je Viktor, treba Aneli i ja da kažemo sve šta imamo - rekao je Asmin.

- Biće tišina, ništa se neće postići sa ovim - rekla je Aneli.

- Ja moram da kažem da ja nisam uticao na ovo, ja sam mislio da će biti Anđelo i Aneli, ja jesam pričao da bih ja poslao Asmina i Aneli - rekao je Luka.

- Sviđa mi se izolacija, to smo i svi čekali, moram da kažem, da je ovo zanimljivije od podele - rekao je Terza.

- Ja sam siguran u sebe, neću progovoriti sa Aneli, a znam da je Mina uticala na ovo koja je bila smrtno zaljubljena u mene - dodao je Asmin.

- Ne lupetaj, mislila sam da će biti Anđelo - rekla je Mina.

Autor: N.B.