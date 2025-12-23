ŽELELA BIH ĆERKU: Hana otkrila da planira da rodi još dvoje, Nerio priznao koje ime želi za sina (VIDEO)

Nadaju se proširenju porodice!

Voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću i saopštio takmičarima da će večeras jedna takmičarka raditi test za trudnoću:

- Vreme je da saznamo da li će Sita i Aneli postati babe, a Nerio i Hana roditelji po drugi put - rekao je Milan.

- Vreme je da krenemo, jeste li uzbuđeni ? - upitao je Milan kada su Hana i Nerio izašli iz kuće.

- Drago nam je baš - rekla je Hana.

- Normalno je da imate se*sualni odnos u braku - rekao je Milan.

- Ja bih volela opet curicu - rekla je Hana.

- Ja bih sina - rekao je Nerio.

- Rodiću ja troje, dve devojčice i sina, a rekla sam da bih dala sinu ime Milan - rekla je Hana.

- Ja bih voleo Adam - dodao je Nerio.

- Ako bi dobili drugo dete, da li bi to donelo promene u porodičnim odnosima sa Ahmićima? - upitao je MIlan.

- Sa njima ništa - rekao je Nerio-.

- Oni bi mene samo nervirali - rekla je Hana.

- Moram da kažem da se nadam da će sve biti dobro, samo da me ne nerviraju ako sam trudna - rekla je Hana.

- Moja porodica je pokušavala da nas rastavi, oni su sve radili da nas stresiraju, pogotovo nju - rekao je Nerio.

- Vi ste porodica za sebe, treba da pravite porodicu - rekao je Milan.

Autor: N.B.