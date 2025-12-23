Sita će počupati kosu s glave! Aneli sklopila primirje sa Hanom i Neriom, pa ih podržala u proširenju porodice: Došla bi im i na babine (VIDEO)

Njeno mišljenje se čekalo!

Voditelj Milan Milošević saopštio je ukućanima Bele kuće da Hana Duvnjak nije u drugom stanju.

- Hana nije trduna, a Nerio je razočaran. Nerio želi sina Adama, a ona želi ćerku Juditu - rekla je Hana.

- Ja volim decu i od srca bih im čestitala - rekla je Aneli.

- Da li bi im išla na babine? Rekla si da voliš njihovu ćerku - pitao ej Milan.

- Da. Ja sam nju jednom upoznala, pa nemam osećaj baš. I da je trudna, meni je to očekivano - rekla je Aneli.

- Polako, imaju vremena. Ako zaista to žele, ja im želim puno sreće. Ona je imala takav osmeh i mislim da je vreme da i oni spuste loptu i popričaju. Ipak su oni porodica. Ja glasam da se ponovo spoje i daju šansu iako su izgovorili mnoge stvari - rekla je Mina.

- Mislim da im je još rano za drugo dete. Hana je tu ispravnija od nejga, nemaju ništa stabilno za planiranje porodice. Nije im prilika ni trenutak za to. Porodični odnosi su jako bitni za dete - rekao je Bebica.

- Moja majka nije imala primanja. Kao da ste svi rođeni pod svilom i kadifom. Mislim da je veći problem što vi gledate kroz materijalno. Hana nije psihički spremna na drugu trudnoću. Veći problem je što nisu rešili porodične probleme - rekla je Matora.

- Složio bih se sa Matom. Bolje da naprave drugo, novac nije prioritet, ljudi se snađu za te stvari. Za dete uvek ima! - rekao je Bora.

- Čula sam da je Hana odlazila od Neria - rekla je Matora.

- To je bilo zbog Site kad je ona slala nekoga da nas uhodi, a on to nije video kao veliki problem, pa je meni pukao film - rekla je Hana.

- Kad je Milan rekao ovo, Sara je ova pogledala u Saleta. Do kraja ovog leta biće tri deteta! - rekao je Ivan.

- Mnogima su bivše žene podstanari, zašto i oni ne bi sebi mogli da obezbede bolju budućnost. Čula sam da se potencira njihov odnos, pa ljudi su zajedno, imaju i dete zajedno. Razumem Neria da hoće dete, ali razumem i nju da je u frci - rekla je Milena.

- Ja između njih ne vidim neku veliku ljubav i hemiju i strast. Ja sam se po celu noć je*ao sa 20 godina, a sad ne mogu, dva puta je maksimum. Njih dvoje treba da reše psihičke probleme, jer su imali težak period iza sebe i tek posle toga treba da to nastave da rade- rekao je Janjuš.

- Dece nikad malo i nikad dosta. Ja sam rođen maltene u krompirima - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić