Obezbeđenje hitno reagovalo: Aneli nasrnula na Asmina! Alibaba priželjkuje suočavanje sa njenim bratom, leti perje na sve strane (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč

- Imaju prepiske između mene i Marka Đedovića gde sam pisao da je možda iz*ejebm i šutnem. Stanija je bila protiv mog uslaska ovde, nismo bili ni u dobrim odnosima. Kad sam shvatio da ima šanse da je prevarim, dao sam crveni karton. Ti si veća žrtva od Stanije jer sam tebe ponizio. Ja sam od srca sa njom radio - rekao je Asmin.

- Znači od srca si me hteo iz*ebati - skolčila je Aneli.

- Sa tobom sam pričao os rca, ali sam se ljubio lažno! Ona nikad nije napravila razliku između našeg odnosa i Nore - rekao je Asmin.

- Ja smatram da je mrzi! - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da sam zaboravio kakav je osećaj jer nisam video svoje dete dve i po godine. Ja se nikad ne bih umešao u vaš odnos. Ja sam ovde očekivao SItu, a nije došla ni Sita ni Aneli, pa je došao Luka. Osećao sam se kao najveća pi*kao koja mora da se rapravlja sa muškarcem oko svog deteta. Kad je Aneli ušla prvo sam je gazio, posle kad smo se pomirili nisam ništa demantovao - rekao je Asmin.

- Svojim ponašanjem si demantovao svašta, ali ne znaš. Ja sam samo demantovala za vibrator i advokata - skočila je Aneli.

- Kad je Luka gledao klip kako se ja i Aneli ljubimo gledao sam samo u njegove oči i koliko mu je bilo teško. Tad mi je srce bilo veliko. Mislio sam da sam ga zbog toga povredio jer sam odveo ženu koju je najviše voleo tad u krevet, ostao mu je pečat za ceo život - rekao je Asmin.

- Nisi nikad pitao za Noru da li joj nešto treba - skočila je Aneli.

- Najveće poniženje koje si doživela je upadanje u kantu za smeće, štop si radila testove za trudnoću i što si abortirala - rekao je Asmin.

- Kad ti dođe moj brat za Novu godinu videćemo kakvu će bukvicu da ti održi - rekla je Aneli.

- Nek dođe njen brat. Ja se jedino plašim pauka i miša - rekao je Asmin.

- Ti se bojiš svakoga, ti se bojiš i mene. Svaki put ćeš tako proći - rekla je Aneli.

- Mene kad neko prvi čačne ja ga uništim, ne mogu daq podnesem poraz. Ona me ponizila najstrašnije i to nisam mogao da podnesem, pokazao sam svoje pravo lice.

Autor: A.Anđić