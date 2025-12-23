AKTUELNO

NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA JE SROZA: Luka opleo po Aneli, prebacio joj odnos sa Asminom, pa otkrio da je zbog njegovog ega spavao sa njom (VIDEO)

Nakon teme Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, Milan Milošević je podigao Matoru kako bi ih prokomentarisala:

- Ja nemam strah, komentarisaću prvo Aneli, njoj je prioritet treba da bude Asmin,a ne neko drzi. Aneli ne voli Asmina, sve je sama dozvolila, bežala od luke pa mu dala šansu i sada si sama sebi najveći krivac. Između vas dvoje ne postoji ništa sem hejta, Asmin i Aneli sami sebe demantuju, on je dao kao crveni karton Staniji, a on se iskompleksira jer su se ljudi komeentarisali sve- rekla je Matora.

- Ja sam Asmina provalila i distancirala je od njega. Njegova igra je takva da on misli da je glavni i da vodi reč. Ono što govore da se vole, ne vole se, sujeta, bes, ego, kod njega povređena muškost, a kod nje Stanija i cela ta priča, kada se nešto slomi to nema budućnost. - rekla je Maja.

- Jasmo je meni odavno bilo da je kraj između mene i Aneli, znao sam da će doći do raskida, ja od nje nisam napravio ono što je Asmin. Moj ego je proradio imali smo odnose, ali eto ja nisam oprostio niti zaboravio šta se dešavalo. Ne slažem se da su se Stanija i Asmin dogovorili, ja sam Aneli davao dobro namerne stvari - rekao je Luka.

- Luka ti si sve to radio, ti si njoj dozvolio da se tako ponaša sa njim - dodala je Matora.

- Totalna je laž da su se njih dvoje dogovorili, mislim na Staniju i Asmina. On se osvetio samo meni, a to za Staniju je glupost. Ovo je njena nemoć a njegova moć, to se vidi, ja sam znao da je naš kraj kada je bilo ono dodirivanje u izolaciji - rekao je Luka.

- Luka i Asmin se gotive - dodala je Aneli.

- Moram da kažem da je Aneli sve izmislila, da sam ja nju tukao, a ona je Asmina porzivala da je gadan, da nikada ne bi bila sa njim, ona je držala vagu sa njim, a najveća sujeta je njena prema Staniji. Ljudi ovo je smešna priča, ona sebe kanali, a izolacija Aneli i Asmina je glupost, ona bi bila sa Anđelom - govorio je Luka,

- Šta ti lupetaš - vikao je Anđelo.

Autor: N.B.

