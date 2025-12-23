Vi to sve radite iz inata: Janjuš očitao lekciju Luki i Aniti, ona skočila kao oparena da brani njihov odnos (VIDEO)

Mora tako!

Marko Janjušević Janjuš je ustao da porkomentariše odnos Anite i Luke:

- Njih par su rekli da nisu protiv veze Luke i Aneli, iskreno nisam ja ni za ni protiv njih, ali moram da kažem, jedino njegovo opravdanje bi bilo da jde sa kim god, pokušava da se opravda, ali to im ne da za pravo da se ka*aju posle 24 časa. Iskreno njih dvoje se nisu zaljubili, samo terate inate i imate seks - rekao je Janjuš

- Ja ne znam šta da kažem, mene boli uvo za komentare, ljudi ovde ne vole njega, ne vole mene. Iskreno meni je lepo sa njim, iskreno nisam to očekivala, on na poseban način gleda na svet. Moram da kažem da sam trudna da bih rodila dete sigurno - rekla je Anita.

- Sandra u meni nije probudila ništa, Aneli je mnogo, a ona je u meni probudila pet puta vise. Mi sve radimo zajedno, u svemu se slažemo, i lepo nam je - rekao je Luka.

Autor: N.B.