Ne krije koliko je razočaran: Anđelo uporedio svoju vezu sa Anitom sa vezom sa Teodorom Džehverović, priznao šta ga je šokiralo (VIDEO)

Nerelano!

Voditelj Milan Milošević je podigao Anđela Rankovića da prokomentariše Anitu Stanojlović:

- Rekao sam sinoć za Anitu svašta, ona je ušla spavala sa Filipom, plakala za mnom, bila sa Filipom opet, a onda ima seks sa Lukom, smatram da je to Promiskuitetnost: Meni je ovo očekivano, ali me je blam i sram jer će cela javnost znati da je ona moja bivša devojka. Iskreno ja sam šokiran da se devojka koja ima 23 godine i ima dete, to radi - rekao je Anđelo pa je dodao:

- MOja veza iu Zadruge 1 nije ukaljana, iskreno sa njenom majkom sam u lošim odnosima, ali iskreno ja ne pričam o toj vezi, a iskreno imam bitnije veze od Anite i Teodore, i to su mi najlepše veze u životu, a da uporedm Anitu i Teodoru, ne mogu, nije mi ukaljana veza, a jedno drugom smo bili podrška.

- Kako komentarišeš to što je Mina rekla da je Matora bolji čovek od tebe - uptao je Milan.

- Mina uvek veliča ljude koji su oko nje, ali kada se skloni od njih pljuje ih - dodao je Anđelo.

Autor: N.B.