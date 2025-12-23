GORI SVE U ELITI! Ova učesnica RADILA TEST ZA TRUDNOĆU, Aneli i Asmin u RATU DO ISTREBLJENJA, Luka i Anita RASKINULI!

Haos tokom cele noći.

Sinoć je u Beloj kući održana emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević odmah na početku podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Viktora Gagića.

- Nije se desilo ništa, ali smo imali sukob mišljenja, on je meni rekao da sam ispao glumac i manipulator prema Aneli, a on nije mogao da mi objasni šta to znači. Ja sam njega gotivao, ali on meni stalno prilazi lepo, pa mi zavuče na kvarno. On je jedini momak na svetu koji je zaprostio devojku deset dana sa tuđim prstenom, verujem da je i Minu bilo sramota - rekao je Asmin.

- Jedno je poštovanje, drugo je realnost, smatram da tvoji postupci nisu dobri, ali ga poštujem, ja sam svima rekao mišljenje - rekao je Viktor.

Voditelj je potom pokrenuo temu navodnih intimnih odnosa Dušice Đokić i Viktora Gagića.

- Priča se da je imao se*s i sa Dušicom - rekao je Milan.

- Možeš li u majku da se zakuneš? Najbliža bliskost je kad smo trenirali u radionici - rekla je Dušica.

- To je rekao Pop, a ne ja - rekao je Viktor.

- Ustani i zakuni se u majku! Ovo gleda osoba koju ja volim. Ovde ste svi na mene skočili pre dva meseca kad sam rekla da se ne poklapam sa njim i da ne želim da imam se*sualne odnose - rekla je Dušica.

- Rekli su da si imala se*s sa Popom i da si njega ručno zadovoljila - rekao je Milan.

- Stidi se svojih postupaka! Ovo mi vraća jer je imao korpu od mene. Odmah ide tužba za Popa za ovo - rekla je Dušica.

Viktorovu podelu budžeta prokomentarisala je i Tanja Stijelja Boginja.

- Moram da kažem da mu ne zameram ništa, on je dečko prirodno glup, on je pljuvao Luku i Anitu pa im daje te budžete, iskreno dečko je baš glup. Pop je rekao da mora da ispoštuje mene i Mikija, a ono što je onako bacio meni mali budžet, ispao si toliko govno da nemam reči, jako si glup i nezreo. Iskreno mislim da nisi ispoštovao Popa, ispao si najveća pi*ka u Eliti - rekla je Boginja.

Voditelj Milan Milošević podigao je Miljanu Kulić kako bi prokomentarisala podelu budžeta Viktora Gagića.

- Ja sam ovde zbog gledalaca, a ne njega da zabavljam. Ima 18 godina, a njegova majka je Saletovo godište, pa kad bude došla može da bude sa Saletom. Možda je zaprosi ako se mama ugleda na sina. Bio je nebitan dok nije dobio zeleno svetlo od Mine. Spolja gladac, iznutra jadac. Još jedna u nizu nebitnih podela budžeta. On mi je rekao: "Okreneš se 360 stepeni ako ti neko ne učini nešto". Fizički on i Mina, da, a unutrašnje, nema harizmu i ono što Mina voli. Oni ne bi ušli u vezu da Sofija nije ušla. On je pita: "Da li bi treći put htela da se veriš", blam! - rekla je Miljana.

Viktor je potom otpočeo odabir potrčaka.

- Neka ustanu Vanja i Sale Luks, Bora i Anastasija, Anđelo, nek ustane Aneli, Asmin, nek ustanu Murat i Sara Šajić, nek ustane Asmin , Miki Dudić i Jovana - rekao je Viktor pa je krenuo da spušta pojedinice:

- Neka sednu, Miki i Jovana, to je bila sprdnja, Vanja i Sale Luks takođe, Murat i Sara, nema tu ništa, mogu da sednu i Bora i Anastasija, i na kraju da sedne Anđelo, Aneli i Asmin su potrčci - rekao je Viktor.

Voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću i saopštio takmičarima da će večeras jedna takmičarka raditi test za trudnoću.

- Vreme je da saznamo da li će Sita i Aneli postati babe, a Nerio i Hana roditelji po drugi put - rekao je Milan.

Nerio Ružanji otvorio je svoju dušu kada je njegova verenica Hana Duvnjak otišla da radi test za trudnoću, pa je priznao koliko zapravo želi prinovu.

- Ja sam i hteo ovo, kako neko ne bi malu bebu i slatku. Voleo bih definitivno. Uzbuđen sam! Biću razočaran ako nije. Kad već može napolju da psuje ovo jedno dete, zašto bi Siti doveli drugo. Kako može da vređa i da se pravi kao lažna baba? Ja mislim da se odnos mene i moje majke neće popraviti. Dao sam joj toliko šansi i najbolje je da svako ode svojim putem. Ja imam veće ciljeve i veće planove, nisam toliko mali - rekao je Nerio.

Hana Duvnjak je uradila test za trudnoću, te je voditelj Milan Milošević pročitao rezultate.

- Hana nije trudna, test je pokazao jednu crtu - rekao je Milan te je pokazao gledaocima u kameru.

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak su saznali da neće postati roditelji po drugi put pa je voditelj Milan Milošević razgovarao sa njima.

- Šta mislite kako bi Sita reagovala da je Hana trudna - upitao je Milan.

- Popila bi domestos, sigurno - rekla je Hana.

Voditelj Milan Milošević saopštio je ukućanima Bele kuće da Hana Duvnjak nije u drugom stanju.

- Ja volim decu i od srca bih im čestitala - rekla je Aneli.

Nakon kraće pauze u Elitu se vratio voditelj Milan Milošević koji je pokrenuo temu o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, te je podigao Aneli:

- On je hteo imati s*ks sa mnom, to što on priča da nije hteo, to je laž. Kada se neko nekome gadi, a ja znam Asmina, kada se njemu neko gadi, on ne može imati erekciju, a na mene je imao - rekla je Aneli pa je dodala:

- On ništa nije radio na silu, to sve radi da se opere, on je Staniju ostavio pre mene. On igra igru i sa Majom, kao želi je, a igra igru. On sve radi sada ovako, da se opere, ali ništa nije radio sa mnom na silu. Ja nisam tip devojke koja će da kaže da su svi ludi za mnom, ovde je Maja taj tip, a ono sve što se desilo, desilo se jer je on to želeo. On se zaigrao sa Majom, ali smatram da ga Maja ne interesuje, sve radi planski, jer zna da će Stanija da uđe bar kao gost, ja smatram da je ovo sve igra njega i Stanije, da bi ona ispala je*ena stranka, tu su svi upetleni, sada se sve vrti oko nje, on čeka nju da dođe, a ima plan da bude sa mnom i da smuva Maju da bi sutra Maja i ja ratovali sa Stanijom. Moram da kažem on ne voli Staniju, ona nije deo njegovog života, niti on ima budućnost sa Stanijom, postoje dokazi da je on varao nju, gde je i šta radio po diskotekama, a ovo radi samo da joj se dodvori - rekla je Aneli.

Tokom pretresa došlo je do žestokog okršaja između Aneli i Asmina.

- Imaju prepiske između mene i Marka Đedovića gde sam pisao da je možda iz*ejebm i šutnem. Stanija je bila protiv mog uslaska ovde, nismo bili ni u dobrim odnosima. Kad sam shvatio da ima šanse da je prevarim, dao sam crveni karton. Ti si veća žrtva od Stanije jer sam tebe ponizio. Ja sam od srca sa njom radio - rekao je Asmin.

- Znači od srca si me hteo iz*ebati - skolčila je Aneli.

- Sa tobom sam pričao od srca, ali sam se ljubio lažno! Ona nikad nije napravila razliku između našeg odnosa i Nore - rekao je Asmin.

Aneli Ahmić priznala je uplakana Urošu Staniću da bi volela da vidi brata kako bi dobila njegovu pordšku u borbi sa Asminom Durdžićem.

- Volela bih da dođe da me odbrani, ali neće - rekla je Aneli.

- Možda hoće - rekao je Uroš.

- Neće, neće zbog porodice svoje - rekla je Aneli.

Tokom reklama došlo je do ponovnog sukoba Aneli Ahmić I Asmina Durdžića, ali i Anđela Rankovića i Miljane Kulić.

- Nebitnjakoviću, mrš u pi*ku materinu, imam info da si pe*er - vikala je Miljana.

- Ma ostavi me na miru, a ti treba da pevaš pesmu "Ako riba drolja postane, ona drolja ostane" - govorio je Anđelo.

- Skini mi se sa grbače - dodala je MIljana.

Dačo Virijević i Asmin Durdžić nastavili su svoj sukob i tokom reklama.

- Ajde skloni sve stvari - rekao je Asmin.

- Radim to, takav si ti ispao prijatelj - rekao je Dača.

- Vi namećete priče, ti se sprdaš sa mnom - dodao je Asmin.

- Ti si meni prvo je*ao tatu, meni je Maja sve rekla - rekao je Dača.

Uroš Stanić ušao je u žestok sukob sa Miljanom Kulić, a ubrzo mu se pridružio i Anđelo Ranković.

- Mi krivi što je MIlan rekao za tebe i Asmina? Kune se u svog sina da sa Ivanom neće progovoriti, pa se brže-bolje pomirila. Pozdrav za Mariju Kulić kako te ćerka poštuje pa priča sa Kačavendom - skočio je Uroš.

- Ja neću da te diram video sam kako ti se ruka trese. Pokazala si i dokazala da si nimofmanka - rekao je Anđelo.

- Izvuci ruke iz džepova, pozdravi tatu i reci da si bi - rekla je Miljana.

- Jedino zajedničko što imamo je da volimo pi*ku i ti ja - rekao je Anđelo.

Nakon teme Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, Milan Milošević je podigao Matoru kako bi ih prokomentarisala.

- Ja nemam strah, komentarisaću prvo Aneli, njoj je prioritet treba da bude Asmin,a ne neko drzi. Aneli ne voli Asmina, sve je sama dozvolila, bežala od luke pa mu dala šansu i sada si sama sebi najveći krivac. Između vas dvoje ne postoji ništa sem hejta, Asmin i Aneli sami sebe demantuju, on je dao kao crveni karton Staniji, a on se iskompleksira jer su se ljudi komeentarisali sve- rekla je Matora.

- Ja sam Asmina provalila i distancirala je od njega. Njegova igra je takva da on misli da je glavni i da vodi reč. Ono što govore da se vole, ne vole se, sujeta, bes, ego, kod njega povređena muškost, a kod nje Stanija i cela ta priča, kada se nešto slomi to nema budućnost. - rekla je Maja.

- Jasmo je meni odavno bilo da je kraj između mene i Aneli, znao sam da će doći do raskida, ja od nje nisam napravio ono što je Asmin. Moj ego je proradio imali smo odnose, ali eto ja nisam oprostio niti zaboravio šta se dešavalo. Ne slažem se da su se Stanija i Asmin dogovorili, ja sam Aneli davao dobro namerne stvari - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjuševiću kako bi prokomentarisao Aneli Ahmić.

- Stanija nije ovde, ti je namećeš i dozivaš.Gledaj sebe i gledaj da odavde izađeš koliko toliko normalna. Razmišljaj o svojim dobrim stvarima, a ne da razmišljaš da li će Stanija doći, pobediti i biti žrtva - rekao je Janjuš.

- To je ona sama napisala, ali vi ne kontate jer ste pi*ke koje se boje ovog ovde - skočila je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Ja sam njemu rekla da se zaigrao i da će to da ga košta. Ona je trebala da očekuje da će Asmin sve ovo smisleno da uradi. Nije mogla da očekuje do Asmina ništa dobro, a ja bih na njegovom mestu uradila i gore. Staniju ne bih upletala jer mislim da nije dokona da dolazi u rijaliti. Asmin je od Luke uspeo da napravi devojčicu - rekla je Milena.

- Ja sam kriv što sam bio u zatvoru, a oni otišli u hotel - ubacio se Luka.

- Luka je u rasprava počeo da iznosi bljuvotine i više nije branio tu porodicu. Na kraju je došao kod njenog bivšeg da se savetuje i da se druži. Asmin ga navlači kao konja, a Luka veveira sve veruje. Hteo je do pre pet dana da izvadi prsten iz jezera. Asmin sve taktički i treba. Ušla je u sedmicu i je*ala mu sve, a sad je on sve to uradio. Završili su u krevetu i drpali se, dete nema veze sa tim.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Luka zašto su svi toliko protiv veze tebe i Anite, a opet su svi pljuvali tebe i Aneli? - pitao je Milan.

- Sa razlogom su Aniti govorili da joj ne trebaju neke stvari, imali su razlog jer ima dete i jer je nateleviziji. Imali su pravo i za mene i Aneli jer smo mi prikazivali sve ono. Ona i ja nismo znali šta nam se desilo, ovde je puno deset sad. Mi smo sami po 24 sata. Meni je lepse sa Anitom ovih pet dana nego sa Aneli. Aneli nije htela da ozvaniči odmah vezu, a Anita mi je dala poverenje da mislim da će i sutra biti kao danas. Znam da je ona u glavi normalnija i zdravija. Mi nemamo situaciju da se porodice svađaju. Meni je sto hiljada puta bolje da Anitom nego sa Aneli. Ja verujem u njene izgovorene reči kad sedimo. Daje mi prostora da se družim sa drugim ljudima, a i ona izdvaja iste momente za sebe. Mi smo na vrat na nos ušli, ali opet ne znam šta menja činjenicu da smo ozvaničili ili da nismo, a da smo isto radili - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević podigao je Anitu Stanojlović kako bi sa njom porazgovarao o Luki Vujoviću i Filipu Đukiću.

- Nikome nije jasno da li je Filipova reakcija zapravo njegova emocija prema tebi ili je stvarno pogođen - rekao je Milan.

- Ne mislim da je preterano krivo ni Luki ni Filipu, ali mislim da će se pomiriti. Mene ne interesuju loši komentari, pa i u sedmici su nam pričali. Mislim da je Luka prošao i mnogo gore komentare ovde - rekla je Anita.

- Ovo je kao kad klinac nađe matorku da je je*e. Ovo pokazuje njegovo lice. Neću da te nazovem nimfomanskom, ali tvoja volja za se*som se graniči sa ludilom. Luka je lud za pi*kom. Meni je super da se je*ete više puta dnevno. Od mene imaju podršku apsolutnu - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević je podigao Anđela Rankovića da prokomentariše Anitu Stanojlović.

- Rekao sam sinoć za Anitu svašta, ona je ušla spavala sa Filipom, plakala za mnom, bila sa Filipom opet, a onda ima seks sa Lukom, smatram da je to Promiskuitetnost: Meni je ovo očekivano, ali me je blam i sram jer će cela javnost znati da je ona moja bivša devojka. Iskreno ja sam šokiran da se devojka koja ima 23 godine i ima dete, to radi - rekao je Anđelo pa je dodao:

- Moja veza iz Zadruge 1 nije ukaljana, iskreno sa njenom majkom sam u lošim odnosima, ali iskreno ja ne pričam o toj vezi, a iskreno imam bitnije veze od Anite i Teodore, i to su mi najlepše veze u životu, a da uporedm Anitu i Teodoru, ne mogu, nije mi ukaljana veza, a jedno drugom smo bili podrška.

Anita Stanojlović izljubomorisala je Luki Vujoviću na Maju Marinković, nakon čega je došlo do žestoke svađe.

- Dođi dva minuta, neću da se tako ponašaš - rekao je Luka.

- Nećeš ni ti prema meni. Neću, kriv si - rekla je Anita.

- Ja ću izaći sad iz kreveta - rekao je Luka.

- Važi - rekla je Anita.

- Tako možeš sa nekim drugim, sa mnom si završila. Ovde je sad okrenuto kao da sam ja Maju komentarisao, a ja tebi ne okrećem priču ni za Filipa - rekao je Luka.

Luka Vujović požalio se Mini Vrbaški zbog sukoba sa Anitom Stanojlović.

- Zbog ovoga da mi tako okrene leđa. Maja prošla, Asmin je ovako gledao i ja namerno prokomentarišem da sprdam Asmina: "Au kakva riba". Meni je Anita, njemu Maja, Anđelo i Aneli i ona ovako da mi reaguje... Da ja dođem i tebe da bacam po Pabu ona bi haoh napravila. Da sam ja pitao da meni ušije, oko bi mi izvadila. Ovom nije ljubomorisala što je*e druge, a ja nisam ništa uradio, nego sam ozvaničio vezu - rekao je Luka.

