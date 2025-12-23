AKTUELNO

Domaći

KO JE ONA NJEMU? Anitina Tamara nikad žešće ODBRUSILA Aneli, a evo šta kaže na vezu svoje drugarice sa Lukom!

Foto: Pink.rs

Ovo bi Aniti značilo.

Veza Luke Vujovića i Anite Stanojlović uzdrmala je Belu kuću, ali i sve verne gledaoce "Elite 9". Njena drugarica Tamara dala je svoj sud o ovoj vezi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj stav o Luki i Aniti je odavno poznat ja njihovu vezu podržavam - rekla je Tamara.

Ona je potom prokomentarisala i to što je Aneli Ahmić zamerila Luki što joj nije obezbedio krevet.

- Što se Aneli tiče, iskreno ne znam u kom univerzumu ona može i da pomisli da Luka ima obavezu da njoj obezbeđuje krevet. Ko je ona njemu? - bila je žestoka Tamara.

Ona je potom istakla da Luka i Anita treba da gledaju sebe i da ne padaju na provokacije cimera.

Foto: privatna arhiva

- Ako nastave ovim tempom, mislim da će ostati imuni na prozivke cimera. Cimeri su u njihovom odnosu potpuno nebitni tu su samo da komentarišu, dok su Anita i Luka tu da sijaju - rekla je Tamara.

Autor: A.A./R.L.

