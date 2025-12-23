BILO JE USPONA I PADOVA Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević otvoreno o teškim trenucima u 2025. godini: Mislili smo da je najgora... (VIDEO)

Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević, voditelji rijalitija "Elita", godinama su jedan od omiljenih voditeljskih parova na domaćem televizijskom nebu, te su zajedno, u susret praznicima, pozirali pred kamerama televizije Pink.

Godinu na izmaku sumirali su sa ekipom emisije "Premijera" i priznali da od Nove godine imaju velika očekivanja.

- Svaka godina je dobra kada mi odlučimo da je dobra. Ima i uspona i padova kroz godine, ali hajde, neka bude ova predstojeća najbolja do sada - poželeo je Darko, a Dušica se našalila:

- Za mene je bila najbolja 1980. godina, jer sam se tada rodila, da nije bilo te godine, ja sada ne bih stajala pored Darka i pred vama (smeh) - rekla je voditeljka, a potom dodala:

- Mislila sam da je 2025. najgora, da je najduže trajala, trajala je kao pet realnih godina, ali sam onda shvatila da mi je možda i najbolja u životu jer sam lično dosta napredovala u odnosu na januar. Očekujem ovo što Darko kaže - priznala je Jakovljevićeva, a Tanasijević se nadovezao:

- Da pokidamo u 2026. godini - poželeo je voditelj.

Darko promenio "lični opis"

Poslednjih dana na društvenim mrežama veliku pažnju izazvale su stare fotografije Tanasijevića, koji sada izgleda znatno drugačije u odnosu na period kada je počeo da radi na televiziji. Mnogi su se upitali da li je nekim estetskim zahvatima promenio svoj fizički izgled, međutim, on je još ranije takve priče demantovao.

- Ljudi su u šoku kada vide neke moje stare slike, obavezno mi kažu: ‘Ti si promenio lični opis, šta si radio na sebi?’ Ja kažem - ništa! Ali stvarno nisam ništa, samo sam malo sazreo, porastao. Brada i kosa, bar u mom slučaju, čine čuda, potpuno drugačije izgledam otkad imam ovu frizuru i bradu. Zato se nisam obrijao sigurno 8 ili 9 godina, niti ću - izjavio je Darko ranije za Republiku.

- Imam specifičan nos, koji mi ne smeta i nikad ga ne bih dirao, niti ću. Uši su mi ranije bile problematične, to sam hteo da sredim, ali ako nisam do sada, neću ni ubuduće, i na njih sam se navikao - dodao je voditelj.

