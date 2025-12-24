TREBA MI SPOKOJ! Majka Milana Miloševića se pola godine borila za život: Ova 2025. mi je najteža bila... (VIDEO)

Popularni voditelj "Elite" Milan Milošević pomešanih osećanja ispraća 2025. godinu, budući da je mesecima bio tešku bitku za majčino zdravlje.

Kada je reč o Novoj godini, Milan nema materijalnih želja, već priželjkuje miran period bez velikih životnih trzavica.

- Želim da mi Nova godina donese mir i spokoj, da više nemam onih problema koje sam imao sa majkom... Da nemam nikakvih problema u tom smislu. Što se tiče posla, ja volim da je dinamično, turbulentno. Želim da mi i ova godina što se tiče posla bude identična, može malo bolja - rekao je Milan za "Premijeru".

- Ova godina mi je bila i najgora i najbolja. Majka mi je 20. januara ostala u bolnici, borila se za život do jula meseca, tako da je to za mene bila najteža godina. Sam završetak 2025. godine i majčino sadašnje stanje meni daje za pravo da kažem da je to za mene najbolja godina. Početak je bio katastrofalan, užasan, završetak predivan, kao u nekoj bajci - s osmehom priznaje Milošević.

Majka me nije prepoznavala

Podsetimo, Milanova majka je vodila višemesečnu zdravstvenu bitku, a najveću podršku pružao joj je upravo on.

- Period iza mene je pakao. Od 20. januara je počela borba za njen život i iskreno šanse su bile vrlo male, ali eto, zahvaljujući odličnim lekarima uspela je da pregrmi. Ona ima 80 godina i sve je to mnogo otežavajuće bilo, ali u sebi nisam gubio nadu, a ni ona volju što je očigledno. Sada već pije kafu i zapali cigaretu, a do pre par meseci nije me prepoznavala, a da ne pričam da je živela uz pomoć aparata skoro tri meseca - rekao je ranije Milan za Blic.

Autor: D. T.