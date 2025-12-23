Hitno pismo Velikog šefa: Ovonedeljni vođa izabrao nove takmičare koji će boraviti u Odabranima! (VIDEO)

Njima se posrećilo!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i tom prilikom obavestio ovonedeljnog vođu da mora izabrati nove Odabrane takmičare.

- Draga Elito, sada će vođa izvući osam imena iz činijica i to će biti novi Odabrani takmičari. Neophodno je i da svaka grupa navede ko će biti kamerman u filmu kako bi mogli da danas preuzmete kameru - glasilo je pismo Velikog šefa.

- Pečenica, Nerio, Đukić, Sunčica, Anastasija, Vanja Prodanović, Jakšićka - pročitao je Viktor.

Autor: N.Panić