Hitno pismo Velikog šefa: Ovonedeljni vođa izabrao nove takmičare koji će boraviti u Odabranima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i tom prilikom obavestio ovonedeljnog vođu da mora izabrati nove Odabrane takmičare.

- Draga Elito, sada će vođa izvući osam imena iz činijica i to će biti novi Odabrani takmičari. Neophodno je i da svaka grupa navede ko će biti kamerman u filmu kako bi mogli da danas preuzmete kameru - glasilo je pismo Velikog šefa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pečenica, Nerio, Đukić, Sunčica, Anastasija, Vanja Prodanović, Jakšićka - pročitao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

