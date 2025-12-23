Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević rešila je da nikad brutalnije odgovori na sve učestalije prozivke i uvrede od strane Aneli Ahmić u "Eliti".

Poznato je da je njihov žestoki medijski rat počeo kada je Aneli ušla u "Elitu 7" i optužila Staniju da joj je ukrala muža Asmina Durdžića Alibabu, učesnika aktuelne sezone Pinkovog rijalitija, a budući da Ahmićeva poslednjih dana sve češće negativno govori o Dobrojevićevoj, ona je rešila da ne ćuti.

- Magarica i dalje njače iz "Elite"? Ne pominjem je, nebitna je. A ona se i nakon tri godine očajnički kači na moje ime? Pa da sumiramo: Janjuš. Abortusi. Javni seks na nacionalnoj TV dok ostavljeno dete sve to gleda. Muškarci na smenu. Dete spava sa „nasilnikom“ Lukom, pa isti taj Luka prodat zbog "monstruma" Asmina. Kad Asmin obriše patos s njom — onda opet Stanija i nova laž: „Asmin ima dogovor sa Stanijom"?! Naravno. Kad se sama podmetneš da budeš džoger, onda koristiš dete i Staniju da se pereš od sopstvenog blata. Blamuša je provaljena - poručila je Stanija, a potom nastavila:

- Sve lažne priče pale u vodu. Od „Stanija mi je otela muža“ — smišljeno za ulazak u rijaliti, do laži o „poslatom TikToku“ da opere činjenicu da je znala za ljubavnicu, dok ljubavnica nije znala za nju. Kakav scenario. Sve za titulu najveće blamuše u istoriji rijalitija. „Podrška“ joj ovčice što glume lavice. Kako lavice od fanatičnih baba magarice? - napisala je Stanija na Instagramu.

Autor: D. T.