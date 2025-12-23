AKTUELNO

Domaći

MAGARICE, NAJVEĆA BLAMUŠO U ISTORIJI RIJALITIJA! Stanija nikad brutalnije urnisala Aneli: Džogeru, tvoje ostavljeno dete ti gleda javne odnose i abortuse!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević rešila je da nikad brutalnije odgovori na sve učestalije prozivke i uvrede od strane Aneli Ahmić u "Eliti".

Poznato je da je njihov žestoki medijski rat počeo kada je Aneli ušla u "Elitu 7" i optužila Staniju da joj je ukrala muža Asmina Durdžića Alibabu, učesnika aktuelne sezone Pinkovog rijalitija, a budući da Ahmićeva poslednjih dana sve češće negativno govori o Dobrojevićevoj, ona je rešila da ne ćuti.

Foto: Pink.rs

- Magarica i dalje njače iz "Elite"? Ne pominjem je, nebitna je. A ona se i nakon tri godine očajnički kači na moje ime? Pa da sumiramo: Janjuš. Abortusi. Javni seks na nacionalnoj TV dok ostavljeno dete sve to gleda. Muškarci na smenu. Dete spava sa „nasilnikom“ Lukom, pa isti taj Luka prodat zbog "monstruma" Asmina. Kad Asmin obriše patos s njom — onda opet Stanija i nova laž: „Asmin ima dogovor sa Stanijom"?! Naravno. Kad se sama podmetneš da budeš džoger, onda koristiš dete i Staniju da se pereš od sopstvenog blata. Blamuša je provaljena - poručila je Stanija, a potom nastavila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve lažne priče pale u vodu. Od „Stanija mi je otela muža“ — smišljeno za ulazak u rijaliti, do laži o „poslatom TikToku“ da opere činjenicu da je znala za ljubavnicu, dok ljubavnica nije znala za nju. Kakav scenario. Sve za titulu najveće blamuše u istoriji rijalitija. „Podrška“ joj ovčice što glume lavice. Kako lavice od fanatičnih baba magarice? - napisala je Stanija na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić Alibaba

#ELITA

#Stanija Dobrojević

POVEZANE VESTI

Domaći

Anelina majka Jasna izvređala Milenu Kačavendu na Instagramu - pljušte nikad grđe prozivke, evo kako ju je sada nazvala

Domaći

To je PRESTRAŠNO, ne mogu da shvatim da to postoji: Stanija dala svoj sud o Neriovoj ispovesti, pa potkačila Aneli: Druga strana nije mogla da bude ba

Zadruga

Filipe, molim te kr*sni još jednom ovu kombinaciju: Anđela ne prestaje da urniše Sanju, Marko joj brutalno uzvratio i optužio da je unakazila Gastoza

Domaći

Nedostaje mi... Stanija otkrila da je Asmin i dalje njen dečko, pa priznala: Rekla sam da neću ništa braniti!

Domaći

Čujem priču o nekom USB-u, kakav USB?! Oglasila se Stanija, javnim obraćanjem zapušila usta zlim jezicima (FOTO)

Domaći

Drži joj leđa: Stanija se javno obratila dan pred superfinale, spomenula Maju i poručila samo jedno (FOTO)