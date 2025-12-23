Blamira se, želi da bude glavna tema: Lejdi Di razvezala jezik i prozivkama unakazila Anitu, pa oplela po vezi nje i Luke! (VIDEO)

Ovo se pobednici Elite 7 neće dopasti kad bude čula!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu takmičarku rijalitija ''Elita'', Lejdi Di.

- Kako komentarišeš Anitu? - upitao je Panda.

- Ona je jako proračunata u celoj ovoj priči i sigurno dobro zna šta radi. Mislim da je htela da se opet istakne i da bude ona ta koja će da bude glavna. Blamira se naravno jer ne pristaje ženskoj osobi koja ima kući sina da ostavlja takve klipove po Jutjubu. Ne kažem da ne trebaju da imaju odnose, ali sve to može suptilnije. Isto tako mislim da nije iskrena prema Luki uopšte jer smo videli kako se ponašala prema Anđelu, a ovde sada pokazuje totalnu suprotnost - rekla je Lejdi Di.

- Je l' misliš da je problem u Luki ili njoj? - upitao je Panda.

- Anđelo je bio pravi muškarac i znao je da lupi šakom o sto, a Luka je klasična papuča. Ona je očekivala da će biti sa Filipom u vezi, ali on nju nije doživeo kao devojku za vezu. Meni Filip deluje da ako te nisam zavoleo na prvu, neću te zavoleti ni za par meseci. Ona mu nikako nije kliknula, a kamoli za vezu - rekla je Lejdi Di.

- Je l' može da joj se oprosti nešto uzme li se u obzir da je mlada? - upitao je Joca.

- Naravno da ne, ništa joj se ne prašta. Ona ima sina i mora da pazi kako se ponaša - rekla je Lejdi Di.

Autor: N.Panić