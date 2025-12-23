VOLEĆU TE DO ZADNJEG DINARA! Stanija posvetila posebnu pesmu Alibabi, pa prozvala Aneli: Pomenula gepekovanje i rotacije!

Stanija Dobrojević danas je odgovorila na javne prozivke učesnice "Elite" Aneli Ahmić, koja ju je pre dve godine optužila da joj je ukrala muža Asmina Durdžića Alibabu, a sada je usledilo novo obraćanje rijaliti zvezde.

Ona je još jedan stori posvetila Aneli.

- Kažu da otimam tuđe muževe, može li neko da mi objasni kako tačno izgleda ta "otmica"? Gepekovanje, uz rotaciju, ili dobrovoljna samopredaja? Čisto da sledeći put budem originalnija po optužnici - napisala je Stanija na Instagramu u svom stilu.

Potom je objavila i pesmu koju je posvetila svom bivšem vereniku Asminu. Naime, objavila je pesmu "Psiho" Aleksandre Prijović i poruku:"Jedna za mog Akija".

- Rođena sam da ti budem kazna. Znaju li te tvoje žene da je banka još kod mene? Ja ću da ih platim, ja ću muke da ti skratim, pa da vidiš kako mogu ja to! Ja ću da ih kitim da ti dobro neće biti, ima redom da ih popnem na sto. I voleću te ko niko nikada sve do zadnjeg dinara, da l' te iko voleo toliko? Znaj, ova igra nema kraj, samo ti provociraj, pa da vidiš kako voli psiho - glase stihovi koje je posvetila svom bivšem.

