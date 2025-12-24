AKTUELNO

Prekucali igricu: Divljačka akcija Anite i Luke u više poza! Pobednica Elite 7 ga zajahala i izazvala zemljotres (VIDEO 18+)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prevazišli sami sebe!

Luka Vujović i Anita Stanojlović bili su prošlonedeljni potrčci i boravili su u izolaciji, kada su se i smuvali. Boravak tamo protekle nedelje ih je veoma zbližio, pa su gledaoci i čitaoci Pink.rs portala imali prilike da vide njihove žestoke akcije.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovog jutra nisu mogli da odole jedno drugom, te su prilikom erupcije strasti bili intimni na očigled svih takmičara u spavaćoj sobi, ali po svemu sudeći njih to nije zanimalo obzirom da su imali nikad žešći s*ks.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

