Prekucali igricu: Divljačka akcija Anite i Luke u više poza! Pobednica Elite 7 ga zajahala i izazvala zemljotres (VIDEO 18+)

Prevazišli sami sebe!
Luka Vujović i Anita Stanojlović bili su prošlonedeljni potrčci i boravili su u izolaciji, kada su se i smuvali. Boravak tamo protekle nedelje ih je veoma zbližio, pa su gledaoci i čitaoci Pink.rs portala imali prilike da vide njihove žestoke akcije.
Ovog jutra nisu mogli da odole jedno drugom, te su prilikom erupcije strasti bili intimni na očigled svih takmičara u spavaćoj sobi, ali po svemu sudeći njih to nije zanimalo obzirom da su imali nikad žešći s*ks.
Detaljnije pogledajte klikom OVDE.
Autor: N.Panić