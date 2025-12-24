AKTUELNO

Zadruga

Žestoki kadrovi u Eliti: Terza ubacio u šestu brzinu i Sofiju rastavio na proste činioce, trese se jorgan planina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pakao!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević vratili su se u krevet i nastavili sa razmenjivanjem strasti, a oni su bili ubeđeni da ih kamera neće usnimiti jer su pomislili da kamera iznad njihovog kreveta snima Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak, njih dvoje su imali nikad žešći intiman odnos, a Borislav Terzić Terza ubacio je u desetu brzinu i Sofiju rastavio na proste činioce. Da li će se Sofija sutra izvinjavati mami ili ipak neće, ostaje da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

