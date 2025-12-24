LUDA ŽURKA! Anita i Luka pravili Aneli i Anđela LJUBOMORNIMA, Terza i Sofija u divljačkoj akciji probudili spavaću sobu, a ovih dvoje učesnika su NOVI LJUBAVNI PAR U ELITI!

Bilo je veoma zabavno.

Prethodne noći u "Eliti 9" održana je spektakularna žurka, a učesnike i gledaoce TV Pink zabavljao je "Dijamanti" bend.

Tokom žurke Luka Vujović i Anita Stanojlović sjajno su se zabavljali, a u jednom trenutku su se čak i opkladili. Naime, njih dvoje su se dogovorili da će igrati rulet i svako će stavljati devet žetona na određene brojeve, a ko bude imao više sreće biće pobednik izazova. Takođe, dogovorili su se da gubitnik sutra mora da sprema kafu i doručak za oboje.

Asmin Durdžić priznao je Borislavu Terziću Terzi da Daču Virijevića nikada nije gledao kao drugara već mu je samo odgovarao da prenosi informacije Maji Marinković.

- Mi smo iz takve porodice, ili se družimo ili ne. Meni je ovo s Dačom odgovaralo malo psihički, trebao mi je da prenosi - rekao je Alibaba.

Luka Vujović i Anita Stanojlović uživali su tokom žurke u kazinu i sve vreme razmenjivali nežnosti, a to što je njegova bivša verenica Aneli Ahmić bila na samo nekoliko metara od njih, kao i njen bivši dečko Anđelo Ranković, im nije predstavljalo problem.

Hana Duvnjak danas proslavlja svoj praznik, a Aneli Ahmić joj je odmah čestitala praznik prilikom čega su se i zagrlile.

- Sretan ti Badnji dan - rekla je Aneli.

Anita Stanojlović i Luka Vujović otišli su na kratko sa žurke kako bi ispušili cigaretu, ali su iskoristili ovu priliku da se podsete kako su se još ranije muvali dok su bili u drugim vezama.

- Bilo mi je drago kad smo se upoznali na žurki posle Elite - rekla je Anita.

- Ja se ne sećam majke mi - rekao je Luka.

- Posle si me ti zapratio - rekla je Anita.

Maja Marinković spremala se u spavaćoj sobi za žurku, iako su već skoro svi uveliko uživali u provodu u kazinu. U jedno trenutku pored nje je prošao Asmin Durdžić, a ona je odmah morala da mu dobaci.

Robot Toša došao je da popriča sa Markom Janjuševićem Janjušem, ali se njima pridružila i Aneli Ahmić.

- Pre neku noć kad sam bila u Odabranima, kamere nisu snimale i Janjuš i ja smo se prisećali lepih stvari. Shvatila sam da on uvek ima emocije prema meni i rekao mi je da hoće da me vodi na Barbosu - rekla je Aneli.

Hana Duvnjak i Aneli Ahmić osmislile su da robotu Toši otpevaju pesmu za Badnji dan obzirom da Hana danas proslavlja ovaj praznik, a Toša je bio oduševljen.

Rada Todorović želela je da izvede sama koreografiju uz svoju pesmu, ali obzirom da to nije bio dogovor sa robotom Tošom, on je sada predložio da sve žene odigraju ples uz numeru: ''Tange''.

Aneli Ahmić bila je u prvom redu i rešila je da se totalno opusti i odigra nikad vreliji ples u kom je sve vreme mešala oblinama. Naime, nona je zadnjicu istakla u prvi plan i mešala kao da sutra ne postoji, a zasigurno je da mnogi neće ostati imuni na ovo.

Luka Vujović razmenjivao je nežnosti sa Anitom Stanojlović i navodio je definicije zaljubljenost jer je bio uveren da ona sve više otkida na njega.

- Koja je razlika između sviđanja i zaljubljenosti? - pitao je Vujović.

- Zaljubljenost je između sviđanja i ljubavi - rekla je Anita.

- Onda si ti mnogo zaljubljena... Ti se zaljubljuješ, jedva čekaš da legneš pored mene. Našao sam definiciju za zaljubljenost, a to je kad je 30 ljudi u klubu, a ti vidiš samo jednu. Definicija zaljubljenosti je kad se smeješ, a ne znaš zašto. Hoćeš još jednu? Pogledaj me u oči - pričao je Luka.

Bori Santani pala je roletna i mnogo se iznervirao zbog Ivana Marinkovića koji je bio željan alkohola i od Toše tražio sve više pića, što Bora nije mogao da sluša i odmah ga je izvređao.

- J*bem im mater svima, meni ne treba ni piće niti bilo šta. Ja ne igram zbog pića, ovaj Ivan p*čka jedna raspala, pa nije ga za džabe Anđelo toliko napljuvao i porodicu i sve. Od sad više nikad neću raditi za piće - rekao je Bora.

Bora Santana izljubomorisao je jer je Anastasija Brčić provodila vreme sa Saletom Luksom, zbog čega ju je žestoko izvređao.

- Kunem ti se u pokojnu majku završila si sa mnom. Ajde kod Saleta Luksa. Kakva mala Sara, ti ćeš biti gora od nje. Anastasija Luks - govorio je Bora.

Luka Vujović i Anita Stanojlović tokom cele noći bili su zajedno i uživali na ludoj žurci. Oni su sve vreme razmenjivali nežnosti, a u jednom trenutku kočnice su im popustile.

Luka je dohvatio Anitu i podigao je, a onda je njene noge prebacio preko svojih ramena. Ona nije mogla da prestane da se smeje, pa je svima jasno koliko uživa kad sa njim provodi vreme i razmenjuje nežnosti.

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak žestoko su zaratili ovog jutra kada mu je ona zamerila što stalno ispada najgora, ali njega je to izbacilo iz takta i počeo je da urla.

- Dobijam goli k*rac, samo ću ja ispasti odvratna i g*vnjiva, a ti ćeš biti divan i krasan Nerio. Ja ću biti pokvareno zlo, k*rva, manipulator i tako dalje. Ne zameram ti samo ja što me ne braniš već tvoja baba, moja mama i svi koji te znaju. Nećeš mi nabijati na nos što si se ti odrekao svoje majke jer ja to nikad nisam htela - rekla je Hana.

U rijalitiju ''Elita 9'' došlo je do neočekivanog preokreta u odnosu Murata Aslyguzina i Sare Stojanović. Oni nisu bili toliko bliski, ali obzirom da se u poslednje vreme muvaju, večeras je i pao poljubac nakon čega su oboje priznali da su emocije obostrane.

Od tog trenutka, Murat i Sara su zvanično u vezi, a njihova bliskost nije prošla nezapaženo ni kod ostalih učesnika. Naime, Sara je u jednom momentu novopečenom dečku skrenula pažnju da neće moći da imaju odnose zbog njenih roditelja.

Tanja Boginja tokom žurke nije mogla da se opusti i uživa u provodu kako treba jer joj je smetalo da gleda Luku Vujović sa Anitom Stanojlović.

Ona ih je posmatrala kako igraju, a onda nekoliko puta gurala prst u usta kako bi pokazala da joj se od njih dvoje povraća.

Žestoki s*ks pred jutro imali su Bora Terzić i Sofija Janićijević. Istovremeno odnose su imali i Luka i Anita.

Autor: R.L.