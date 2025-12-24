AKTUELNO

Domaći

Pogledajte kuću bivše zadrugarke: Nedavno se porodila, a sada okitila dom za Novu godinu, sve sija (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nekadašnja učesnica rijalitija "Zadruga" i tiktokerka Marijana Zonjić pokazala je kako izgeda njena kuća u susret novogodišnjim praznicima.

Marijana koja se nedavno porodila, objavila je snimak svoje kuće u Podgorici i pokazala kako je dvorište ukrasila lampicama i irvasima sa sankama, a u pozadini se video njen automobil od 50.000 evra.

Foto: Ustupljene fotografije

pročitajte još

STIGLE RODE! Porodila se bivša zadrugarka, ćerki dala MOĆNO IME! (FOTO)

Bivša zadrugarka, dekorisala je i terasu u istom stilu, a posebnu pažnju privuklo je svetleće drvo koje je bilo na stolu. Svuda po ustakljenoj terasi visile su lampice u obliku zvezdi.

Inače, Marijana je ranije otkrila kako je kuću i automobil kupila pomoću snimanja za društvenu mrežu Tiktok.

- Za noć sam dobila 3.500 evra. I nisam lajvovala baš, ali sam imala veliku podršku ljudi, često mi se to dešavalo u tom periodu, skupljala sam, uložila sam u kuću, u auto i pesme. Sredila sam kuću u Crnoj Gori, videćete. Obezbedila sam porodicu - izjavila je Marijana ranije.

Autor: N.B.

#Dom

#Kuća

#Marijana Zonjić

#Nova godina

#UKRASI

#Zadruga

POVEZANE VESTI

Domaći

Jovana misica se udala za Cecinog bivšeg! Pogledajte fotke sa venčanja bivše zadrugarke i Bogdana Srejovića!

Domaći

Verila se Dragana Mitar: Bivša zadrugarka podelila lepe vesti na svom Instagramu! (FOTO)

Društvo

Novogodišnji paketići za decu Vračara – prijave do 19. decembra!

Domaći

Nikad provokativnije izdanje bivše zadrugarke! Sara Reljić kao prava Barbi mami uzdahe u spotu za novi hit (VIDEO)

Domaći

Veliko slavlje kod Srejovića: Bogdan se oglasio na mrežama i uputio svojoj supruzi Jovani OVE EMOTIVNE REČI (FOTO)

Domaći

JAVNI VAPAJ BIVŠE ZADRUGARKE! Prolazi kroz pakao, skuplja novac za lečenje majke: Sve joj je gore, ovo je jedini način! (FOTO)