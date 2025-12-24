Ne možeš nekog tako grliti i ljubiti, ako ti se gadi! Aneli progovorila o emocijama prema Asminu, pa raskrinkala Luku: Ljubi se sa Anitom, a gleda u mene! (VIDEO)

Predviđa i bebu iz inata.

Aneli Ahmić upravo je stigla u Rajski vrt spremna da sa Drvetom mudrosti porazgovara o svim aktuelnim temama koje tresu Belu kuću.

- Dobro sam, malo me vrat ukočio, ali dobro sam. U izolaciji sam sama, ništa nema specijalno da ti ispričam - rekla je Aneli.

Ona je prvo prokomentarisala svoj odnos sa Asminom Durdžićem.

- Nemamo komunikaciju deset dana, imali smo samo raspravu u ponedeljak, nije se pojavio u izolaciji, ne želi da dođe tamo, verovatno se boji svojih postupaka, nije ni pio sinoć, sad je na radu pranje. Spava u kući, želi da se opere jer idu praznici, ne zna ko će da ga osudi, ko neće, ali uglavnom bolje tako, meni je drago što nije u izolaciji, svakako ne bih komunicirala sa njim, ali on bi bar nešto pitao, poznavajući ga ja najbolje ovde, ne poznaje ga niko kao ja, sad čeka Novu godinu, klipove, posete, šta će mu se reći, uglavnom ovakva relacija će ostati jer dosta mi je tog njegovog glumatanja. Mora da bude svestan da meni ne treba da daje na značaju, neće me ugasiti, ima cilj kao za Maju da bi je pridobio. Ali mislim da ga Maja više ni ne zanima toliko, počelo je da ga popušta, znam ga kakav je, ali mora da ostvari svoj cilj. Veliki je lažov, nagoveštavao je da je već napolju to pripremao, ali to su samo izgovori jer je znao da će nešto napraviti kad-tad. Što se tiče naše komunikacije, biće nikakva. Krivim sebe najviše, a nekad sebe ne krivim uopšte, ja sam znala da će doći do toga kad-tad, uvek sam govorila, osećala sam to u sebi. Smatram da on neće stati na ovome, ovo mu je samo trenutna faza, na meni je kako ću se postaviti prema njemu, zgadio mi se, jer me je hteo poniziti tako. Pričao je jedno, a ustvari je hteo to da napravi. A negde sam i ja u podsvesti znala. Nikad ne bih bila sa njim, kao ni sa Lukom, a on je sa mnom povezan jer imamo dete, on je lažov, pokazao je da mnogo laže. Ponovo ću ja dokazati da je lagao. Ne da ću dokazati da ću biti s njim, kad budem podizana naravno da ću se raspravljati s njim, ali ovako sa strane niti ga gledam niti ću ga pogledati, nije zaslužio ništa. Pogazio je sve, trudila sam se da spustimo loptu, ne mogu zamisliti da ponovo živim s njim, nikad ne bih mogla da ga gledam kao muškarca od poverenja, pogotovo sad kad je osetio slavu, pogubljen je od svega toga, nikad ne bih mogla sa njim da živim. Desilo se šta se desilo, srce moje je tako htelo, a smatram da je htelo i njegovo. Tu su i moji momci bivši, kao na primer Luka, koji se sa tim slade - rekla je Aneli.

- Da li se kaješ što si mu dala šansu - pitalo je Drvo.

- Ne kajem se, došlo bi do toga kad-tad, a ovim mi je samo potvrdio da je gad i samo mi se zgadio. Bio je nedovršen odnos, kad je bio sa Stanijom, sumnjala je u njegove emicije, oglašavao se, a on je sve pogazio. Nikome ništa nije dokazao, hoće da se opere, a ništa nije dokazao, samo da želi biti sa mnom. Ako ti se neko gadi, ne možeš nekog tako ljubiti, grliti, kao što se desilo u hotelu. Sad mi se tek zgadio - istakla je ona.

- Kako se osećaš povodom Luke i Anite - pitalo je Drvo.

- Oni su sedam dana samo zajedno, ja sedim ispred njih, oni ručaju, kao da nisam nikad postojala, čujem, dere se, kako mu je lepo, da bih ja čula, uhvatili su mnogi poglede ka meni kad se ljube, uhvatila sam i ja nekoliko puta, koji mu je cilj nemam pojma. Ona gleda u Anđela dok se ljubi s Lukom. Ponašaju se bez blama. Ne bih mogla da zamislim da se ja sa Anđelom ponašam kao njih dvoje. Ponašaju se kao da su godinu dana zajedno. Pre neki dan vidi mene i dere se njoj: "Moje nogice", sve što je sa mnom radio, mene to ne pogađa, ne mogu da patim za njim, planira bebu sa drugom ženom, samo je čekao pa bilo koja da je bila tu. Niti blama, niti srama. Smatram da su ušli u odnos iz inata. Anitin pogled, kako gleda u Anđela, njemu nije dobro, sramota ga je nje, blam ga je, ona sve radi iz inata, ona je sve znala, radi sve zbog podrške. Garantujem da će i beba biti na putu uskoro. Bez blama provociraju. Da su to prave emocije, ti bi intimnije malo radio, da bivši baš ne vide, a nakon dva dana ono ljubice, bubice, nogice... To je inat, on meni, a ona Anđelu. Meni ne smeta nimalo, jer ja Luku više ne volim, nemam emociju prema tom čoveku, ne postoji šansa da se pomirim s njim, ni da razgovaram s njim, čovek koji se ponaša tako, pravi dete ženi koju ni ne poznaje, ne zna ni ko joj je muž bivši, ni s kim živi, ni gde živi... Ovo mi je baš na silu - rekla je Aneli.

Autor: R.L.