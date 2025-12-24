AKTUELNO

Zadruga

Bile smo bliske, ali neću je videti do kraja! Advokatica se puši od muke zbog prekida prijateljstva sa ovom učesnicom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pukla tikva.

Jovana Mitić advokatica žalila se Anđelu Rankoviću i Aleksandri Jakšić na svađu i izdaju od strane Ive Stupar.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona priča o mom detetu - rekla je Jovana.

- Deluje mi kao da su vas drugi ljudi posvađali, trebalo je na početku da joj kažeš: "Čula sam to i to je l' istina" - rekao je Anđelo.

- Rekla je da sam jedva dočekala temu, trebalo je da mi kaže, a ne da učestvuje, ne vidim je do kraja, baš zato što smo bile bliske - navela je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

