Nakon Saletovih gnusnih uvreda, Sara ušla u vezu sa Muratom! Mi smo pozvali njenu majku, ona jednom rečenicom objasnila sve: Jedino što mogu da kažem...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Sreća joj se ponovo osmehnula.

Tokom sinoćne žurke Sara Stojanović otpočela je vezu sa Muratom, posle velikih turbulencija sa Saletom Luksom.

Foto: Pink.rs

Naime, Sara i Luks su imali veoma strastvenu vezu ispunjenu intimnim odnosima, a nakon raskida Sale ju je besumučno vređao, zbog čega je Sara često završavala u suzama.

Sada joj se sreća ponovo osmehnula, pa joj Murat skida zvezde s neba i drži je kao malo vode na dlanu. Mi smo tim povodom kontaktirali Sarinu majku, koja nam je rekla samo jedno.

- Jedino što mogu da vam kažem je da jedva čekam da je vidim i da je zagrlim jako - rekla je Sarina majka za Pink.rs.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

