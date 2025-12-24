HAOS U ELITI! Asmin i Bebica u žestokom verbalnom okršaju, za sve je kriva Teodora! (VIDEO)

Krš i lom.
Tokom ovog popodneva došlo je do žestokog okršaja između Asmina Durdžića i Nenada Macanovića Bebice.
Naime, Asmin se prvo zakačio sa Teodorom Delić, a potom je Bebica došao da se razjasne.
- J*bem ti ja mamu i tatu u p*čku smrdljivu - rekao je Asmin.
- Mrš j*bem ti mamu i tebi i njoj - naveo je Bebica.
- Govno jedno smrdljivo - rekao je Asmin.
- Hajde idi spavaj u izolaciji, p*čko jedna, š*ljiš kurac na ovim devojkama ovde - vikao je Bebica.
Autor: R.L.