HAOS U ELITI! Asmin i Bebica u žestokom verbalnom okršaju, za sve je kriva Teodora! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Krš i lom.

Tokom ovog popodneva došlo je do žestokog okršaja između Asmina Durdžića i Nenada Macanovića Bebice.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Asmin se prvo zakačio sa Teodorom Delić, a potom je Bebica došao da se razjasne.

- J*bem ti ja mamu i tatu u p*čku smrdljivu - rekao je Asmin.

- Mrš j*bem ti mamu i tebi i njoj - naveo je Bebica.

- Govno jedno smrdljivo - rekao je Asmin.

- Hajde idi spavaj u izolaciji, p*čko jedna, š*ljiš kurac na ovim devojkama ovde - vikao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

