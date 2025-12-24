AKTUELNO

DIVNA DNK I MACA DISKRECIJA NAPRAVILE SPEKTAKL! Maca se pojavila u s*ksi kostimu, pa poklonila drugarici BIČ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šou program.

Boža Džons, Maca Diskrecija su zajedno sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Jovanom Ilićem otpevali Divni DNK rođendansku pesmu, s ozbirom na to da joj je danas rođendan, a da ga proslavlja u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

Foto: TV Pink Printscreen

Boža joj je otpevao na mikrofon "Danas nam je divan dan", a Divna se potpuno oduševila.

Maca joj je sa druge strane spremila poklon za Divnu.

- Divna srećan ti rođendan, čula sam da si slobodna, a kad nađeš muškarca, ako te ne sluša možeš da ga bičuješ - rekla je Maca i dala joj na poklon bič.

Foto: TV Pink Printscreen

Voditelji su Divnoj kupili s*ski, čipkasti, crveni kombinezon, a ona je rekla da je divan.

Autor: R.L.

