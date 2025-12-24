AKTUELNO

Domaći

Viđala sam je sa nabudženim likovima, RADILA JE ZA LOVU: Maca Diskrecija iznela ŠOK optužbe na račun Ahmićeve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen/TV Pink Printscreen ||

Kaže da ju je sretala po kraju.

Maca Diskrecija i Boža Džons komentarisali su u emisiji "Pitam za druga" Aneli Ahmić, a Maca je otkrila i da je poznaje još iz Bosne.

Foto: TV Pink Printscreen

- Priča se po mom rodnom gradu, po Tuzli da je ona radila za lovu, da je išla sa nekim sumnjivim likovima. Ja sam je lično videla sa nekim nabudženim, istetoviranim, mišićavim likovima. Nema ona šta da morališe. Oboje su iskroristili Staniju. Neće je narod podržati. A što se tiče Luke i nje, ja sam ih viđala, nisu izgledali srećno, videlo se da je to gluma - rekla je Maca Diskrecija.

- Ja sam pričao da on nju koristi za pratioce, popularnost, i da uđe u Zadrugu 9 - rekao je Boža Džons.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ova pevačica je 90-ih bila popularna ko Ceca! Nestala, završila u zatvoru, a sada iznela jezivu istinu: Družila sam se sa Arkanom, Legiju viđala iza r

Domaći

SLALA JE GOLE FOTOGRAFIJE U ZAMENU ZA... Hanina mama iznela ŠOK tvrdnje na Sitin račun, pa se osvrnula na monstruozne optužbe porodice Ahmić upućene n

Zadruga

SVI U DUBROVNIKU ZNAJU... Hanina prijateljica iznela ŠOK OPTUŽBE na račun Site i Aneli: BILE SU INTIMNE SA MUŠKARCIMA... (VIDEO)

Domaći

Pukao joj film: Aneli unakazila Hanu, iznela gnusne optužbe na račun njene porodice! HAOS! (VIDEO)

Domaći

DIVNA DNK I MACA DISKRECIJA NAPRAVILE SPEKTAKL! Maca se pojavila u s*ksi kostimu, pa poklonila drugarici BIČ! (VIDEO)

Domaći

DOK JA ZA SVOG SINA IDEM U BOJ, ONA... Alibabin otac osuo rafal po Ahmićima, šokiran šta je Sita radila sa Neriom (FOTO)