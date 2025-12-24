Viđala sam je sa nabudženim likovima, RADILA JE ZA LOVU: Maca Diskrecija iznela ŠOK optužbe na račun Ahmićeve (VIDEO)

Kaže da ju je sretala po kraju.

Maca Diskrecija i Boža Džons komentarisali su u emisiji "Pitam za druga" Aneli Ahmić, a Maca je otkrila i da je poznaje još iz Bosne.

- Priča se po mom rodnom gradu, po Tuzli da je ona radila za lovu, da je išla sa nekim sumnjivim likovima. Ja sam je lično videla sa nekim nabudženim, istetoviranim, mišićavim likovima. Nema ona šta da morališe. Oboje su iskroristili Staniju. Neće je narod podržati. A što se tiče Luke i nje, ja sam ih viđala, nisu izgledali srećno, videlo se da je to gluma - rekla je Maca Diskrecija.

- Ja sam pričao da on nju koristi za pratioce, popularnost, i da uđe u Zadrugu 9 - rekao je Boža Džons.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.