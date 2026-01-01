BURNI RAZVODI I RASKIDI OBELEŽILI 2025. GODINU! Isplivale sve prljavštine iz odnosa poznatih: Ovaj brak trajao SAMO MESEC DANA, a ONA je posle LAVA, našla svog TIGRA (FOTO)

Ovu godinu polako ispraćamo i dočekujemo novu, 2026. godinu, te tako sumiramo utiske i dešavanja iz tekuće, 2025. godine, a ovo su najturbulentniji i najintrigantiji raskidi i razvodi koji su se dogodili na javnoj sceni, a koji su obeležili 2025. godinu!

Dosta se pričalo i pisalo o raskidima i razvodima na domaćoj javnoj sceni, te poznati nisu mirovali ni ove godine. S tim u vezi, samo za vas, ekipa portala Pink.rs izdvojila je one koji su definitivno obeležili ovu godinu. Kako nam se polako bliži nova 2026.godina, sumirali smo sva dešavanja sa naše javne scene. Naime, kako je u ovoj godini, dosta lepih stvari punilo medijske stupce, tako su se dešavale i one malo manje lepe, a to su svakako raskidi i razvodi velikih ljubavi.

ANJA MIT SE RAZVELA OD PILOTA OGNJENA VESIĆA

Glumica Anja Mit 2022. godine se udala za pilota Ognjena Vesića, a početkom 2025. godine je sve šokirala otkrićem da je došlo do razvoda. Naime, ona je gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrila da se razvodi od tadašnjeg partnera, pilota.

- Više ne. Meni je ova tema emotivna i pipava. Ne bih volela da kopam i po sebi i po svom privatnom životu. Moja četiri zida su moja četiri zida - rekla je Anja, te je dodala:

- Da, u postupku smo razvoda, papirološkom i ne bih ništa više o tome.

Glumica je, takođe, u novembru dobila svoju prvu bebu i to sina. Anja je nasledniku dala ime FIlip. Inače, iako je dugo krila svog partnera, saznalo da je reč o poznatom košarkašu Vladimiru Petroviću, koji je 15 godina stariji od nje.

MILICA JOKIĆ I LUKA DAČIĆ

Početkom godine, kao bomba odjeknula je vest u medijima da je pevačica Milica Jokić raskinula ljubavnu vezu sa sinom Ivice Dačića (potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova RS), Lukom Dačićem. Naime, ni jedno ni drugo nisu želeli da govore za medije o razlogu raskida.

Takođe, Milica je jednom prilikom govorila o tome šta joj je Luka najviše zamerao.

- Što se tiče mog posla ne pravi nikakav problem, ima puno razumevanja. Ja ponekad znam da ne spavam po 4 dana zbog posla. Nismo ni on ni ja ljubomorni, ali ima nekih trenutaka kada on nešto prokomentariše, a isto tako i ja. Kad ja obučem nešto predugačko, on mi kaže da izgledam kao baba i onda mi kaže molim te obuci nešto kratko - rekla je Milica tada za Republiku.

VANJA MIJATOVIĆ I ALEKSANDAR MANDŽUKIĆ

Pevačica Vanja Mijatović ovog leta razvela se od supruga Aleksandra Mandžukića, za kog se udala 2022. godine. Njih dvoje su posle dve ipo godine rešili da stave tačku na bračnu zajednicu. Vanja se neko vreme nije oglašavala ovim povodom, ali je jednom prilikom u "Magazinu In" stavila tačku na sva tadašnja nagađanja kada je razvod braka u pitanju.

- Nema gore, sve se to dešava u životu, svako ima svoje vreme, neko će da se uda i da rodi u dvadeset, ja sledeće godine punim 40, razvela sam se nemam decu, Bože zdravlja imaću nekada. Svako ima svoje iskustvo i mora da prigrli tu bol i patnju koja god da ga je zadesila u životu - rekla je Vanja.

- Kako se osećaš sama i razvedena - pitala je Sanja.

- U jednu ruku je poraz i on i ja imamo lepe primere kod kuće, jer i njegovi i moji su zajedno, imamo zaista zdrave porodice i takvi smo oboje bili. Mi se nismo uzimali da bismo se razveli, ali opet, Bog je imao neke druge planove, prepuštam se Bogu i njegovom sudu. Trudim se da prebrodim ovo što najbolje mogu...Zaista sam ga hvalila i sve što sam ikada rekla u medijima, tako sam i mislila. Nemam nijednu ružnu reč da kažem za njega, niti želim niti ima razloga. On ima najlepše srce i dušu koju sam ja upoznala, to i dan-danas tvrdim. Ne volim da ga spominjem da se ova tema ne nastavlja, da on i ja imamo svoj mir. Ja sam jedne strane tradiocionalista, a opet sam otvorenog uma. Mi smo se venčali u crkvi u Dubaiju, mi smo prvi par u istoriji koji se venčao u crkvi u Dubaiju, u grčkoj crkvi na srpskom jeziku. Mi nismo imali građansko venčanje, tu se sada kose, jedno je tradicija i vera, a drugo je što meni i njemu papir apsolutno ništa ne znači. Zajedno smo sedam godina, šest i po godina smo živeli zajedno. Zapravo, mi smo i pre svadbe živeli zajedno i mi to sve gledamo kao brak ili u ovom slučaju, vanbračnom zajednicom - rekla je pevačica.

Takođe, Vanja je jednom prilikom otkrila da razlog razvoda nije treća osoba već, kako je rekla, dogovorili su se da se raziđu.

- Nije umešana treća osoba, mi smo se dogovorili da se razvedemo iz nekih naših razloga. Niko nije uticao na tu odluku. To što su pisali da ga nisam privlačila zbog kilaže - pa ja imam taj problem već dve godine. Takva mi je faza u životu. Onda bi po toj logici on trebao da me ostavi još pre dve godine - rekla je Vanja, pa dodala:

Ne bih produbljavala priču, jer mi je sada najpotrebniji mir, a sve mi to donosi dodatni stres. Ja ne pratim šta se piše po novinama, sve mi to šalju, pa sam delimično upućena. Iskreno, jedva čekam da sve ovo prođe, a verujem i on, koji nije iz javnog sveta, i da se vratimo normalnim životima.

BORA SANTANA I MILICA KEMEZ

Aktuelni učesnik "Elite 9", nekoliko puta napustio je rijaliti kako bi se pojavio na ročištu za razvod braka od Milice Kemez, no, međutim, kako se ona nije pojavljivala, na poslednjem ročištu Bora se razveo od Milice, te je tako o njihovom odnosu govorio tokom učešća u Eliti.

Naime, 3. oktobra 2025. godine Bora se zvanično razveo papirološki od Milice Kemez, te je tako nakon razvoda dobio šampanjac od prijatelja, ali je i u rijalitiju organizovana žurka koja je bila posvećena njegovom razvodu, te je tako jedan od retkih koji su zapravo proslavili razvod braka.

On je, takođe, govorio o njihovom odnosu tokom rijalitija, te nije štedeo reči na njen račun, a nije štedeo ni na detaljima koje je iznova i iznova otkrivao milionima gledalaca Pink televizije.

- Bio je cirkus u rehabu sa Filipom Đukićem i kad je bila na p*rno sajtovima, a trebamo da pričamo kako su mi ljudi javljali da joj kupuju haljine. Stavljajte njene stare slike iz ''Zadruge 3'' kad je izgledala kao Roberto Karles nemojte ove nove. Najbolje bi bilo da stavite slike iz hotela gde je bila s bokserom. Ja imam kontakte i čujem sve - rekao je Bora, te je otkrio da su mu svašta dojavljivali za nju:

Ma svašta, ali ja se javljam svim medijima da okače slike sa mnom i nek nađu slike dok sam je čekao, a mene došao da bije neki njen iz Hamburga. Razlika između nas je što kad dođe neko da ti k*ra ribu ti mu kažeš: ''Hoćeš piće?'', ali više nikom ne praštam ništa već ću sa svakim da izađem na kraj. Kad se budem razveo, sve što bude trebalo da mi se plati to će njen dečko da mi vrati.

Takođe, ono što je mnoge zaintrigiralo, jeste Miličin i Borin odlazak kod Karamujića, a koji je Bora jednom prilikom prepričao cimerima koji su ga pažljivo slušali.

- Počeli smo da snimamo i jedan naš prijatelj nas je poslao kod njega. On je nas primio u VIP sobu. Dobijaš vodu, balone, med i još nešto. Mi smo sa njim popričali i uradili smo dva intervjua. Kad je on nas isčitao, on je snimao. Samo sam zevao i to je to. Mi smo otišli kod njega i bilo nam je malo bolje. Ona je imala neki ženski problem , trebala je na operaciju. Hidžamu su joj radili na tom mestu i ona je ozdravila, od toga je pala u nesvest. Mi smo se sprijateljili sa njim i to je to. Trebao je da dođe u Beograd, ali nismo mogli. On me snimao kako zevam, on mi je pokazao. To je snimak gde sam ja ovako sedeo i glava mi je radila. Oboje smo imali reakcije koje mi nismo videli. Ja sam imao više rekacija od nje. Svadba je već bila zakazana. Nama je uvek bio haos, ali smo htela da dobijemo blagoslov od Boga. Ona je 30. otišla i to je to. Tad je prvi put otišla. Ja sam mislio da se zeza, pa sam joj rekao da ide gde hoće. Ljudi greše. Ona je rekla da je verim, da je oženim, pa u crkvi da se venčamo. Mislili smo da će sve biti bolje u braku, ali posle deset dana je sve otišlo gore. Ništa se nismo složili prošlo leto. Došla zima, proleće, pa ugine majmun. Dali su mu pogrešnu vakcinu. Ona kaže da sam ja za to kriv. Nije bila zadovoljna od rođendana. Ja slavim pet godina njen rođendan napolju. Sve moji prijatelji i gosti i par njenih. Zabranila je meni da dođu neki moji na svadbu, a njena Lili koja je mene izvređala može. Posvađali smo se oko poklona za Novu godinu. Ko zna kako je prenela sestri, mislio sam da će da se vrati. Digao sam posle ruke i predao razvod u janurau. Iz nje sad govori neki momak. Ona je sad dama iz Bujanovca. Ja sam imao svoje greške. Ona je mene vodila u Bujanovac, da pitamo ljude za nju. Ljudi stali i prepoznaju je - rekao je Bora.

Podsetimo, o gala slavlju Bore i Milice Kemez pisalo se mesecima, a mediji su brujali o tome koliko je iznosila glamurazna proslava njihove ljubavi, njena venčanica, ali i još mnogo toga. Kako je Bora tada otkrio za Pink.rs, svadba ga nije izašla ispod 40.000 evra, a imali su preko 400 gostiju.

ANA IVANOVIĆ I BASTIJAN ŠVAJNŠTAJGER

Ana Ivanović, bivša teniserka podnela je zahtev za razvod braka od Bastijana Švajnštajgera, preneli su nemački mediji, a kako dalje navode, njih dvoje navodno ne žele ni da se sretnu na sudu. Nekadašnji par iz snova, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, na pragu su da okončaju brak. Kako prenosi "Bild", bivša teniserka pre nešto manje od mesec dana podnela je zahtev za razvod braka.

- Tačno je da je Ana podnela zahtev za razvod braka pre nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku. Bastijan nije pravio pitanje oko imovine, a u Palma de Majorki, gde Ana i živi s njihovim sinovima, podnela je tužbu za izdržavanje dece. Ivanovićevoj je ovaj period bio jako mučan i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u poslednje vreme često putuje po svetu, a dosta vremena provodi i u svom rodnom Beogradu, gde izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom periodu. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije previše uzrujao povodom svega, on uživa sa svojom novom partnerkom, a Anu izbegava da sretne po svaku cenu - zaključio je izvor za Bild.

Ana je, naime, tokom ove godine, a nakon vesti o razvodu od Bastijana pokrenula svoj brend, koji je ubrzo bio povučen iz prodaje, a od novembra 2025. godine proizvodi više nisu bili dostupni ni putem interneta. Iako se očekivalo da će Ana nastaviti da razvija svoj biznis u oblasti prirodne kozmetike, iznenadna odluka o zatvaranju brenda iznenadila je mnoge njene fanove i korisnike proizvoda.

DRAGAN STANKOVIĆ I JOVANA JEREMIĆ

Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, poznatija i kao "kraljica šera" pre osam meseci objavila je da je raskinula sa dečkom Draganom Stankovićem, biznismenom i vlasnikom jedne pekare. Naime, oni su odlučili da stave tačku na emotivnu vezu koja je trajala nešto više od godinu i po dana.

Kako je navela u njihovom zajedničkom saopštenju tada, razlog raskida je različit pogled na budućnost, a oni će ostati najbolji prijatelji jedno drugom.

- Dragi fanovi i pratioci, želim da vas obavestim da smo Dragan Stanković i ja odlučili da stavimo tačku na našu vezu od godinu i 8 meseci zbog različitog pogleda na budućnost. Proveli smo predivne dane zajedno i ostajemo najbolji prijatelji jedno drugom. Povodom ovoga se više nećemo oglašavati ni on ni ja. Ovo je naše zajedničko saopštenje. Volimo vas sve - napisala je Jovana na Instagramu.

Samo veče pre raskida, tačnije, veče pre nego što je Jovana objavila raskid sa Draganom, njih dvoje su zajedno prisustvovali proslavi koju je organizovao sin pokojnog političara Dragana Markovića Palme. Oni su tada pozirali zagrljeni, te ništa nije slutilo da će nekoliko sati kasnije objaviti vesti o konačnom razlazu.

Takođe, ono što je mnoge šokiralo i pokrenulo brojna šuškanja o tome da su se pomirili, jeste to da se Dragan pojavio na Jovaninoj proslavi rođendana, a kako je Jeremićeva otkrila, ne želi više da eksponira svoj privatni život, dok ne bude spremna za to, tačnije, dok ne bude pravi trenutak.

Naime, u prethodnih nekoliko nedelja dosta se spekuliše o tome da je Jovana uplovila u ljubavnu vezu sa profesionalnim kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a ekipa emisije "Paparaco lov" uhvatila ih je dok su bile reklame kako su se poljubili u studiju u kom ona vodi jutarnji program, a u kom je on, jednom prilikom, gostovao.

Podsetimo, Jovana i Dragan započeli su svoju vezu na nesvakidašnji način koji je privukao veliku pažnju medija. Prema Jovaninim sopstvenim izjavama, njih je spojio Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera i Jovanin prijatelj, na jednoj proslavi u Beogradu tokom božićnih praznika 2023. godine. Na tom događaju Stanković je Jovani poklonio dukat uz želju da u novoj godini pronađe večnu ljubav, što se kasnije upravo i dogodilo. Nakon prvog susreta, par je nekoliko puta izlazio na večere i druženja, a spontani susreti prerastali su u sve ozbiljniju emotivnu vezu.

Pre dve godine, tokom jedne noći u pogonu njegove pekarske industrije u Grockoj izbio je veliki požar koji je uništio objekat od oko 1.000 kvadrata, što je, prema procenama, izazvalo materijalnu štetu vrednu između 2,5 i 3 miliona evra. U trenutku kada je vatra počela od kotlarnice i brzo se širila na dokumentaciju i pogonske prostorije, u preduzeću je bilo zaposleno oko 700 radnika, a Stanković je u medijskim izjavama isticao važnost nastavka proizvodnje uprkos gubitku, a tokom svega ovoga, Jovana mu je bila velika podrška.

MARIJA MIKIĆ I JOVAN PANTIĆ

Naša pevačica Marija Mikić i Jovan Pantić jedno su od onih imena iz domaće javne scene čija je ljubavna priča bila praćena sa velikim interesovanjem javnosti. Njihov odnos počeo je poput mnogih - susretom koji ni u startu nije obećavao romansu, ali se vremenom pretvorio u stabilnu porodičnu priču.

Brak su sklopili nakon nekoliko godina veze, a tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece - sina i ćerku - što je dodatno učvrstilo njihov porodični identitet u javnosti. Na društvenim mrežama delili su brojne zajedničke trenutke, putovanja i porodične objave, ostavljajući utisak skladnog i srećnog para.

Međutim, situacija se kasnije promenila: u julu 2025. pevačica je potvrdila da je brak došao do kraja. U emotivnoj objavi za medije i pratioce na društvenim mrežama, Marija je priznala da su se njihovi životni putevi razišli i da, uprkos naporima da prebrode teškoće, više ne žive zajedno kao bračni partneri. Istakla je da je njihova ljubav bila velika i da im je porodica - posebno njihova deca - ostala najvažnija veza.

Razvod je protekao relativno mirno i uz dosta međusobnog poštovanja, a bivši supružnici su zajednički odlučili da nastave da rade na dobrobiti svoje dece. U sporazumu o podeli imovine dogovorili su da Marija i deca ostanu u porodičnoj kući na Bežanijskoj kosi, dok se Jovan preselio kod svojih roditelja. Nakon razvoda, par je delio i zajedničke fotografije povodom važnih datuma svoje dece, pokazujući da njihova saradnja kao roditelja ostaje stabilna uprkos emotivnom rastanku.

KEJTI PERI I ORLANDO BLUM

U junu 2025. Kejti Peri i glumac Orlando Blum, koji su bili zajedno skoro devet godina i bili vereni od 2019., potvrdili su prekid veze. Par je zajedno dobio ćerku, Daisy Dove Bloom, ali su odlučili da se razdvoje nakon što su poslednjih meseci imali napetosti u odnosu, delom zbog obaveza i profesionalnih pritisaka oboje partnera.

Kako su se upoznali?

Katy Perry i Orlando Bloom prvi put su se sreli početkom 2016. godine na jednoj zabavi nakon dodele Golden Globe nagrada u Los Anđelesu. Ta revijalna žurka često okuplja poznate ličnosti, ali njihov susret imao je vrlo neobičnu notu: veza je buknula nakon jednog In-N-Out burgera. Katy je kasnije ispričala da je Bloom sa stola uzeo njen burger, što je bilo dovoljno da ih oboje nasmeje i započne razgovor koji je prešao u flirtovanje te večeri.

Njihov prvi susret odmah je privukao pažnju: fotografije sa tog događaja pokazuju ih kako su se smejali i razgovarali blizu jedno drugom, što je ubrzo pokrenulo šapat da bi između njih mogla imati hemija više nego prijateljska.

U maju 2016. godine njihov odnos postao je i zvaničan na društvenim mrežama kada je Katy objavila zajedničku fotografiju sa festivala u Kanu, čime je potvrdila da su u vezi.

IGOR KOJIĆ I SOFIJA DACIĆ

Igor Kojić i Sofija Dacić upoznali su se krajem 2024. godine. Prema izjavama same Sofije, susret je bio gotovo slučajan: kako je ispričala, sreli su se u gradu, pri čemu ona u početku nije ni prepoznala Kojića jer je nosio kapu, a privukao ju je jednostavnim komplimentom na račun njenog izgleda. Taj spontan susret bio je početak kratke emotivne veze koja je brzo prerasla u ozbiljnu odluku o braku.

Od samog početka, njihova veza je imala intenzivan početak. Uz razliku u godinama – Igor je 15 godina stariji od Sofije – par je brzo produbio svoj odnos. U januaru 2025. godine, u tajnosti su sklopili građanski brak u opštini Novi Beograd. Fotografije sa venčanja, objavljene na Instagramu, prikazivale su Sofiju kako potpisuje matične papire i zajedničku fotografiju na kojoj je Kojić ljubi, dok je on opisao Sofiju kao “pravu ljubav” i “dar od Boga”.

U početku su meseci bili ispunjeni idiličnim prizorima, zajedničkim objavama na društvenim mrežama i prikazima skladnog života, ali medijski izveštaji ukazuju da su prve tenzije nastale već u proleće, oko razlika u karakterima i pogledu na budućnost. Nesuglasice su se, kako navode izvori bliski paru, prvo manifestovale kroz sitne konflikte koji su kasnije prerastali u ozbiljnije nesporazume.

Njihov brak je trajao svega nekoliko meseci. Iako su formalno zajedno bili oko pet do šest meseci, ubrzo nakon venčanja počele su glasine o krizi u vezi. Prema izvorima, Sofija je prva inicirala razvod, izjavivši da više ne želi da žive zajedno, što je pokrenulo proces završetka njihove zajednice.

Igor je, kako se navodi, u početku pokušavao da je ubedi da ostanu zajedno i da zajednički prevaziđu izazove, ali je uz vreme i promene u ponašanju Sofije – uključujući izraze slobodnijeg života na društvenim mrežama – shvatio da ljubav između njih nestaje. Na kraju su se dogovorili da se raziđu sporazumno, uz korektne odnose i bez javnih sukoba, te su formalnosti oko razvoda obavili u toku 2025. godine.

Razvod Igora Kojića i Sofije izazvao je veliko interesovanje javnosti jer je njihova zajednica izgledala obećavajuće, ali se završila ubrzo nakon što su oba partnera shvatila da imaju različite prioritete i poglede na život, uključujući i razlike u planovima i aspiracijama.

DAČA IKODINOVIĆ I MAJA OGNJENOVIĆ

Priča o vezi između bivšeg vaterpoliste Danila “Dače” Ikodinovića i proslavljene odbojkašice Maje Ognjenović počela je pre samog braka – na društvenim mrežama. Iako su se oboje tada već kretali u sportskim i javnim krugovima, inicijativa je došla od Maje: pratila je Ikodinovića na Tviteru i zabavljale su je njegove objave, pa mu je jednog dana odlučila pisati i tako započela komunikaciju koja je prerastala u vezu. Ubrzo su se upoznavali sve češće i provodili vreme zajedno, dok je njihov odnos prerastao u vezu koja je privukla pažnju javnosti zbog sportskog statusa oboje partnera.

Maja je kasnije priznala da, iako je znala za Ikodinovića kao sportistu, nije očekivala da će “kliknuti” tako brzo, ali da je njihovo upoznavanje bilo spontano i da su ubrzo shvatili da imaju zajedničke teme i energiju.

Njihova zajednička priča bila je duga i stabilna – iako nisu javno iznosili svaki detalj, par je dugo važeo za jedan od stabilnijih u domaćim sportskim i javnim krugovima. Njihova romansa pretvorila se u ozbiljnu vezu koja je dovela do braka i zajedničkog života.

Maja Ognjenović, koja je pre odnosa sa Ikodinovićem imala javne veze s drugim sportistima, često je isticala da partnerstvo s njim razume specifične izazove u životu sportiste – dugotrajna putovanja, promene klubova i profesionalne obaveze – jer je i sama profesionalka koja je igrala u inostranstvu. Njihova veza prevazišla je početnu fazu i rezultirala brakom koji je trajao gotovo deceniju, dok je ukupna emotivna priča paralelno trajala i duže.

Par je ovog leta 2025. godine odlučio da završi svoj brak, čime se praktično zaključila ljubavna priča duga skoro deset godina, uključujući i vreme pre nego što su formalno stali na “ludi kamen”.

Prema medijskim izveštajima, u toku je bio period u kojem su se njihove nesuglasice intenzivirale, posebno u poslednjih godinu dana, iako su u početku uspevali da ih prevaziđu. Međutim, problemi su se nagomilali tokom vremena, posebno nakon što se Ikodinović preselio u Italiju i počeo da živi na relaciji Trst–Beograd što je, prema izvorima bliskim paru, uticalo na udaljavanje i slabiju komunikaciju, a time i na prekid zajedničkog života.

Tokom ovog perioda par više nije živeo pod istim krovom – Maja je većinu vremena provodila u Italiji zbog profesionalnih obaveza, dok je Ikodinović boravio u Srbiji ili u Trstu, i njihova razdvojenost je dodatno otežavala održavanje veze.

NIKOL KIDMAN I KIT URBAN

Američki mediji javili su da se oskarovka Nikol Kidman (58) razvodi od kantri muzičara Kita Urbana (57) posle skoro 20 godina braka.Par navodno ne živi zajedno od početka leta, a izvori iz života pevača kažu da za njihovo okruženje "to nije stvarno bila tajna. Urban se, prema pisanju medija, iselio iz porodične kuće u Nešvilu i kupio nekretninu u istom gradu.

Izvori tvrde da su nakon smrti Nikoline majke 2024. godine oni počeli da se udaljavaju. Navodno su davali sve od sebe da svakodnevno razgovaraju telefonom dok su razdvojeni zbog posla, ali sve je više delovalo kao da vode odvojene živote.

Bivši par ima zajedno dvoje dece, ćerke Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14), a poslednji put su viđeni zajedno pre nekoliko meseci, kada su u Tenesiju 20. juna pratili Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu. Delovali su skladno, odlično raspoloženo i nije bilo naznaka da nešto u njihovom braku nije u redu.

Kit Urban prekinuo intervju posle neprijatnog pitanja o Nikol Kidman

Međutim, samo nekoliko dana od objavljivanja vesti o razvodu, glumac je napravio mali incident tokom intervjua koji je dao putem video-poziva za emisiju "Hayley & Max in the Morning".

- Šta Kit Urban misli kad vidi svoju prelepu ženu s prelepim mlađim muškarcem poput Zeka Efrona, u ljubavnim scenama na ekranu? – pitao je voditelj, aludirajući na filmove koje je Nikol Kidman snimila nedavno.

ANA JOVANOVIĆ I NIKOLA ILIĆ

Pre skoro mesec dana, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Ana Jovanović, objavila je na svom instagram profilu da je rešila da stavi tačku na brak sa Nikolom Ilićem, tadašnjim suprugom, za kog se udala samo mesec dana pre. Naime, ona je u braku sa njim dobila ćerku, kojoj su dali ime Nia, što je oduševilo javnost.

Naime, pre samo mesec dana, u javnosti su osvanule i fotografije sa venčanja ovog mladog para i sa prvog plesa, a koje su, takođe, oduševile sve. Ana je nosila raskošnu belu venčanicu sa otvorenim ramenima i leđima, dok je Nikola bio u crnom elegantnom odelu. Ono što je mnogima tada zapalo za oko, jeste Nikolina nanogica s obzirom na to da, podsetimo, je Nikola trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu.

Fanovi su digli "uzbunu" na mrežama da je došlo do pucanja ovog odnosa, tačnije da Nikola i Ana nisu više zajedno i da su se posvađali, s obzirom na to da je Ana obrisala sve fotografije sa Nikolom sa svog instagram profila, te je samo ostavila svoje fotke i fotke i snimke sa ćerkicom. Da li je došlo do pucanja tikve među njima, da li će doći do razvoda ili je pak, sve ovo samo "lažna uzbuna", ostaje nam da ispratimo.

- Da prekinem nagađanja, Nikola i ja nismo više zajedno. Svako je krenuo svojim putem i nastavio svoj život, ono što nas zauvek spaja to je naša beba zbog koje ću se uvek truditi da budemo u što boljim odnosima - napisala je Ana.

ANELI AHMIĆ I LUKA VUJOVIĆ

Višemesečna borba za opstanak njihove veze i pored svih prepreka na koje su nailazili, Luka Vujović i Aneli Ahmić su otišli korak dalje. Naime, Aneli je proslavljala svoj 36. rođendan u jednom lokalu u prestonici, te je tako Vujović iznenadio s mnogim stvarima, ali jednu nikako nije očekivala.

Vujović je izveo uz pomoć majke i prijatelja Aneli iz lokala, te joj je priredio spektakularni vatromet, te je zasijalo nebo na Novom Beogradu, nakon čega je prišao svojoj devojci, kleknuo ispred nje i pred svima je upitao da ostatak života provede sa njim, na šta je ona odmah pristala. Kako je sve ovo bajkovito i magično izgledalo, pogledajte u nastavku:

No, međutim, njihov odnos se potpuno narušio u aktuelnoj sezoni rijalitija "Elita", "Eliti 9", te je tako došlo do pucanja njihove veridbe u nekoliko navrata, kao i do žestokih sukoba i svađa, u kojima su pljuštale teške uvrede i sa jedne, i sa druge strane. Danas, Aneli je ostala slobodna, dok je Luka uplovio u ljubavnu vezu sa Anitom Stanojlović.

Autor: Nikola Žugić