Karambol u Eliti: Leti perje Luke i Aneli na sve strane, bukti nikad žešći rat! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Haos na sve strane!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

Aneli ucenjuje Alibabu preko Nore: Ako neće vezu sa njom, nema ni dete, nastala nova drama! Postavila najnovije uslove (VIDEO)

- Gde nestade ona silna ljubav prema Aneli? Ispašće da je Aneli za sve bila u pravu da si je koristio - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam izigran u ovom odnosu, trpeo sam dok sam mogao i dalje nije imalo smisla. Jedino ispravno je bilo da se probudim i krenem da mislim na sebe. Nestalo je sve njenim ponašanjem kada me tukla, varala, vređala i mene i majku - rekao je Luka.

NE DOLAZI SEBI OD SREĆE! Aneli se hvalila svima redom zbog torte koju je dobila od njene i Anđelove podrške! Ovo ju je oborilo s nogu! (VIDEO)

- Sve laže, ovo su najveće nebuloze Luke Vujovića. On je sve lagao i sve planski napravio, njemu da se potrefila neka druga žena ranije sve bi isto radio. Njih dvoje rade sve u inat meni i Anđelu, bolesnika dva koja se vole posle sedam dana. Ja sam pazila na odnos s njim i od početka sam govorila da ne želim dete jer mu nisam verovala. To je kleptoman jedan - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kleptoman? Ti si mi sljuštila sve pare sa kartice, imala si život iz snova sa mnom. Ona govori da je Stanija k*rva jer želi sukob sa Asminom. Devojka nije trošila dinara svog, sve sam joj plaćao - rekao je Luka.

- Nismo dinara tvog potrošili, sram te bilo p*čketino jedna. Nisam jedan euro uzela od tebe slepcu jedan. To su pare koje smo trošili od Tik Toka i od fanova - rekla je Aneli.

GLEDA, SLUŠA I NE VERUJE! Luka promenio sve boje kad je video da su Aneli i Anđelo dobili tortu! (VIDEO)

- Ja sam srećan što sam izašao iz odnosa. Smešno mi je da ona nakon onoga što je - rekao je Luka.

- Što mu devojka ne zabrani da nosi naočare, pa da vidi u koga gleda? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

