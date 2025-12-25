AU, KAKVA NOĆ! Aneli počela da ucenjuje Asmina preko Nore, Luka ravnodušan prema Filipu, a OVAJ učescnik priznao je da je OPČINJEN Majom od glave do pete

Sreda je rezervisana za emisiju ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević je tokom noći za nama, učesnicima Elite postavljao pitanja na koja ste najviše želeli da čujete odgovore. Ono što je sasvim sigurno je da su se mnoge stvari raščivijale.

Voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić.

- Hipotetički da te Stanija nazvala džogerom, šta bi joj odgovorila? - glasilo je pitanje.

- Ima pravo da me naziva kako hoće jer se oseća povređena, ali ona je za mene jedna ljubavnica i prevarantkinja koja je sve znala. Bolje biti džoger nego nemoralan jer znamo svi šta ona radi po Majamiju, samo je od njega uzimala novac - rekao je Aneli.

- Ja znam da Stanija ništa ne radi u Majamiju, bio sam kod nje i ona živi jako lepo i uredno. Stanija ima pravo da izjavi šta želi, ali ipak je Aneli nju vređala - rekao je Alibaba.

- Naravno da ću je vređati, f*ksetina jedna koja je moje dete nazivala cigančetom - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Rekla si da Asmin može da viđa dete su tobom samo ako bude u ljubavnom odnosu sa tobom. Svoje potrebe stavljaš iznad svog deteta, da li je to tako?

- Rekla sam to u besu. Rekla sam da želim da Nora ima normalnog oca, a on to nije. On je za hospitalizaciju. Ja želim da on bude otac - rekla je Aneli.

- Neka dođe sudski veštak i vidi da li sam normalan, pa neka proveri i nju. Ona ako ne želi da viđam Noru, ako treba moji mama i tata da je preuzimaju onda ni ne želim da je vidim - govorio je Asmin.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Gde nestade ona silna ljubav prema Aneli? Ispašće da je Aneli za sve bila u pravu da si je koristio - glasilo je pitanje.

- Ja sam izigran u ovom odnosu, trpeo sam dok sam mogao i dalje nije imalo smisla. Jedino ispravno je bilo da se probudim i krenem da mislim na sebe. Nestalo je sve njenim ponašanjem kada me tukla, varala, vređala i mene i majku - rekao je Luka.

- Sve laže, ovo su najveće nebuloze Luke Vujovića. On je sve lagao i sve planski napravio, njemu da se potrefila neka druga žena ranije sve bi isto radio. Njih dvoje rade sve u inat meni i Anđelu, bolesnika dva koja se vole posle sedam dana. Ja sam pazila na odnos s njim i od početka sam govorila da ne želim dete jer mu nisam verovala. To je kleptoman jedan - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Budi pametna kao što su sve lavice i ignoriši Asmina, očigledno nije ljubav tvog života - glasila je konstatacija.

- Ja ga ignorišem, rekla sam da mi se negde zgadio. Nikada više ne bih ponovila poljubac i ostalo, ne kajem se, ali nikad više ne bih ponovila. Svesna sam da on nije ljubav mog života - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala Luku Vujovića i nagli prekid njegove ljubavi prema Aneli Ahmić.

- U utorak je Luka na "Igri istine" rekao da ima emocije prema Aneli i da neće da ulazi u vezu, ali će da se druži sa ljudima. Desio se poljubac, rekao je da će da ostanu drugari, a onda uveče priznanje veze. Luka kad prebacuje Aneli za hotel, a posle toga je imao priznanje da mu se Maja sviđala. Aneli je imala ružan klip, ali je on priznao da se njemu Maja svidela. Smatram da se nisu iskreno voleli i da su jedno u drugome videli interes. Ja ne vidim neke stvari o kojima Aneli priča. Svakako je bolje da budu sa bilo kim nego njih dvoje. Jako specifično kod Luke i Anite je da mogu da se šaltaju, oni mogu da preskoče emocije i sve, u stanju su da ginu, a onda samo više ne vole tu osobu i ide pljuvanje po partnerima - govorila je Matora.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Zašto ti je toliko krivo jer je Luka ušao u vezu sa Anitom? Ona ti je bila kr*s kombinacija sam si rekao da nikad ne bi bio sa njom jer ima dete - glasilo je pitanje.

- U pitanju je poštovanje i poverenje koje sam mislio da imam sa njegove strane. Neću da ih gazim, biću na strani istine i pravde. Luka nije onakav kao što je bio sa Aneli, to je činjenica. Nije onako naelektrisan, ne skače na svaku. Ja neću da kažem da je gori nego što je bio kad je bio sa Aneli. On možda nema sliku u glavi kao što sam ja imao u njemu. Nije sporno to što se desilo, dešava se i napolju. Ja da sam imao emociju prema Aniti ušao bih u vezu sa njom. Ja nemam prema Aniti nikakvu emociju, da sam imao ušao bih napolju ili ovde. Kako se to ne muva, a uđe se u vezu? Koketirali su na početku, a onda nisu ali su se družili. Ako su srećni neka budu srećni, nemam ništa protiv toga - govorio je Filip.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Ti si rekla da imaš osećaj da Asmin mrzi vaše dete i da nema osećaj za nju. Živeli ste zajedno i kada ste se rastali, nije dobio pravo da je video. Kako on može da ima osećaj kada toliko nije dugo viđao ćerku, a bio ti je dobar dok je plaćao? - glasilo je pitanje.

- Meni nije jasno da on nema emociju prema Nori jer je s njom živeo, a Terza je video tri puta Barbaru i ima osećaj za dete. Mislim da nema osećaj za dete, čim mene gazi najstrašnije i ponizio me - rekla je Aneli.

- Aneli ne može da razdvoji da smo ona i ja jedna, a Nora i ja drugo. Ja nikad neću da glumim žrtvu, a ja živim s tim bolom već tri godine. Ja nikad nisam rekao da mrzim Noru, volim je samo sam zaboravio kakav je to osećaj. Ja neću da Nora dođe ovde jer želim kad vidim svoje dete da provedem pet dana s njom i kupim joj poklone, a ona želi da uvuče dete u rijaliti da bi joj fanovi aplaudirali - rekao je Alibaba.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Da li ste ikad nakon razdvajanja seli i iskreno pričali bez potrebe da bilo ko pobedi u raspravi? - glasilo je pitanje.

- Pre Stanjie smo imali top odnos, nakon toga je ušla u sedmicu. Došla sam u studio da rešim za Noru, ali je ona pričala o nekim drugim stvarima. Moja prva reč je bila da sam došao da rešimo za Noru. Ja više nemam snage da pričam i da se raspravljam sa njom. Ona mene toliko nervira devojka da to više nije normalno. Evo ti se pobednik, samo me pusti na miru. Ne želim sa njom nikakvu komunikaciju, ne želim u izolaciju i nemam potrebu bilo šta da kažem. Živi svoj život, Grofica, ti i Nora idite u p*čku materinu - pričao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Hanu Duvnjak.

- Šta ti tešiš tu zlobnicu od Anastasije koja je tako silne uvrede izgovorila za tebe? - glasilo je pitanje.

- Mi smo to rešile i sinoć, a ona je to možda pogrešno shvatila što je ovde pričala. Izgleda mi isto kao i ja i složile smo se, ali joj zameram. Ne volim kad je neko loše, uvek ću pomoći svakom. Ona je rekla da se kaje što je išta rekla, ali mislim da je pobrkala priču - rekla je Hana.

- Ja sam njoj rekla da ja znam šta se tu desilo i posle joj se izvinila - rekla je Anastasija.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Lepotice, sve je u životu lakše kad priznaš istinu. Reci nam što tebi smeta što je Asmin tražio krevet za Aneli, pa si mu zamerila rečenicom: "Mrš tamo traži krevet" - glasilo je pitanje.

- Jeste, ja mu tako kažem i treba da ide gde su mu emocije, a ne da nas folira i mene da ubacuje. Ja to ne mogu da slušam i meni to zamera mozak. On nekad preuveličava to dopadanje prema meni. Ja se njemu sviđam, ali mi je baš isforsiano, ali ne znam koji je razlog. Ja sam samo tri koraka ispred i toliko sam namazana, pa uočim stvari koje kod mene ne mogu da prođu. Ja ne osećam nešto jer da osećam ustala bih i rekla. Totalno sam hladna - govorila je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđela Rankovića.

- Kako je sedeti između Aneli i Maje? Baš si u sendviču - glasilo je pitanje.

- Lepo je sedeti, ali teško. Prelepo je družiti se s njima jer mi brže prođe vreme kad se smejemo. S druge strane je jako teško jer su one tolike tračare, samo komentarišu nešto. Ja nisam ženski petko i želim da me manu toga ko je šta obukao - rekao je Anđelo.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Kako su to nestale toliko silne emocije prema Aneli preko noći? I da nam sad lepo kažeš da ovo nije teranje inata da vratiš Aneli za ono što je uradila sa Asminom? - glasilo je pitanje.

- Nagutao sam se svih gluposti i presrećan sam što sam prekinuo taj odnos. Dao sam šansu da dam sebe drugoj devojci, s njom sam iskren i lepše mi je sa Anitom da provedem dva minuta nego dva meseca s Aneli. Ne prepoznajem devojku koja je živela sa mnom - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Zašto ne odustaneš od udvaranja Maji? - glasilo je pitanje.

- Rekao sam sebi 600 puta da ću da odustanem, ali je to nešto jače. Devojka ima nešto u sebi što je jače nego moj princip. Možda je to zatvoren prostor, možda njena ludačka energija, možda sam se zaljubio, ali ja sam ipak čovek od 36 i nisam klinac da e zaljubim. Stanija i ona da su neke drugarice nikad je ne bih pogledao, a one su se videle pet puta. Ona ima nešto u sebi i to ne mogu da opišem. Ona se meni sviđa i kad kašlje - pričao je Asmin.

- Ja imam tu bolesnu energiju, šta da radim kad je tako i da li sam ja kriva? - dodala je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

- Kako možeš oprostiti Teodori javnu prevaru pred milionima ljudi? - glasilo je pitanje.

- Ja sam to već oprostio, sad je bolje nego pre jer smo uvideli moje greške. Mene ne interesuje šta se desilo u izolaciji, prešao sam preko toga i to je to - rekao je Bebica.

- Ja ne znam kako on kad se ljubi s njom, kako se ne seti Filipa? On je za ludnicu, bolestan je - rekao je Alibaba.

- Ja sam njemu rekao da ako se pomiri s njom, da će biti lud. Šta ja da radim kad čovek ustane i kaže: ''Prešao sam preko svega?''. Mislim da ova veza ima perspektivu samo ako je Teodora shvatila da voli Bebicu posle svega - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Teodora Delić.

- Devojko, da li je normalno nakon svega što Terza govori za tebe, za žurku i njegovo hvatanje tebe za d*pe, kako želiš s*ks sa njim. Da li si normalna devojka? - glasilo je pitanje.

- Ne pričam sa Terzom. Mi nemamo komunikaciju, ne družimo se i ne znam šta gledaoci vide. Ja se sa svima smejem, koga boli uvo za to? Nemam šta puna da pričam, znam da će stizati ovakva pitanja non stop, ali me to ne zanima. Sve što je rekao on mislim za njega ja jer je on opisivao odnose koji se nisu desili - govorila je Teodora.

- Nju ne zanima ko će šta da kaže. Znam da će ona njega da tuži jer ovo traje tri godine. On zna da ovo mene ne može da pogodi. Mene to ne interesuje, ona odlično zna kako i sa kim će na koji način da se druži. Ja sam rekao da to ne treba da radi, ali mi smo pričali šta će biti i bitno je da će biti tužen - govorio je Bebica.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

- Kako komentarišeš druženje Aneli i Janjuša od noćas? Stvarno su rođeni jedno za drugo - glasilo je pitanje.

- Nemam šta tu da se meša, znam da provode vreme zajedno i znam da pričaju. Ja znam da oni od početka imaju takav odnos - rekla je Milena.

- Ja mislim da naša podrška pravi haos, uvereni su u to da ćemo se pomiriti. Mi se samo družimo, popričamo i posvađamo. Rekao mi je da ćemo ići Rendžom na Barbosu - rekla je Aneli.

- Dok god ona bude bila normalna prema meni i ne bude me vređala, od mene će uvek dobiti razgovor. Ja sam više oduševljen Mileninim odgovorom nego bilo šta drugo. Tako odgovara osoba koja ima sto posto poverenja - rekao je Janjuš.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Kažeš da Sandra u tebi nije probudila ništa, Aneli jeste, a Anita pet puta više nego Aneli. Da li si konačno srećan? - glasilo je pitanje.

- Da, srećan sam. To opravdavam jer osam godina nisam bio tu i možda sam zato dozvolio sebi da se zaljubim i odlepim za Aneli. Kad sam ušao u vezu sa Anitu i uporedim početak mnogo mi je lepše sa Anitom, odnos poljubac i sve, ali to ne umanjuje da sam voleo Aneli - govorio je Luka.

- Sa kim je bolje s*ks? - pitao je Milan.

- Ne želim da komentarišem, sa Aneli je bilo prelepo dok sam bio sa njom, sad je sa Anitom. Ja sam kriv jer smo imali više puta odnose ovih par dana, siguran sam da pravim lošu sliku o njoj i meni i sad ćemo da se kontolišemo i nećemo da dozvolimo da se dešavaju takve stvari - rekao je on.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li je realno da si toliko glupa da si mogla da pomisliš da će Asmin moći da zaboravi sve spletke koje je namestila tvoja sestra Sita? - glasilo je pitanje.

- Moja sestra njemu ništa nije namestila - rekla je Aneli.

- Aneli dok je bila u sedmici i osmici ne zna šta se napolju dešavalo - nastavio je on.

Nakon toga došlo je do rasprave zbog spekulacija koje je Dača Virijević izneo da je Maja Marinković bila sa njegovim ocem, a Asmin Durdžić je skočio da je brani i tvrdi da to nije istina.

- Moj život je transparentan i na javnoj sceni sam osam godina. Ovde su o meni razne gluposti izmišljali, a ovo je jedna od tih. Dotičnog gospodina ne poznajem. Mene sad niko ne bi mogao da isprovocira za tri života. Ja nisam mogla da trpim određenu dozu provokacija. Smešno mi je da se takve stvari o meni izmišljaju. Ako se mnogi oglašavaju na kontu mog imena, neću da komentarišem moje fanove koji vrede dva dinara i ne dajem na značaju. Ja od nebitnih više ne pravim bitne, mislim da je to jasno nakon ove sezone - govorila je Maja.

- Moj tata ima rent a car, pa ćemo Asminu na lizing da damo neku G klasu da provoza Maju - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Kad bi u rijaliti ušao tvoj veliki prijatelj Stefan Karić i u svađi izvrešao Sofiju kako bi ti reagovao? - glasilo je pitanje.

- Izvređao bih ja njega. Šta treba da podržim prijatelja da mi vređa devojku? Ja njegovu devojku ne bih nikad vređao. Nema šanse da bi nju Karić vređao, ali ja nikome ne bih ćutao. Normalno da ću da branim devojku koju volim - rekao je Terza.

- Slažem se sa Terzom. Naravno da bi me branio, ali Karić nije tip koji vređa. On ne koristi ružne reči, nije iz tog sveta i ne bi mi se tako obratio sve i da smo u svađi - dodala je Sofija.

