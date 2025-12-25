Smećarka i dalje vređa?! Kako bre žrtva posle abortusa i čer*čenja: Stanija nikad žešće uzvratila Aneli Ahmić, rešila da je više ne štedi: Provaljena si luzerko, pop*šala si porodicu! (FOTO)

Nakon što je sinoć, tokom emisije "Pitanja gledalaca", Aneli Ahmić ponovo izvređala Staniju Dobrojević, na svom instagram profilu se oglasila rijaliti zvezda, koja nije štedela reči na njen račun!

Rat između ljutih rivalki, Aneli Ahmić i rijaliti zvezde Stanije Dobrojević nema kraja, te je Stanija odmah reagovala kada je čula da ju je Ahmićeva sinoć izvređala u emisiji "Pitanja gledalaca". Naime, Aneli je dobilas hipotetičko pitanje, koje je, kako mnogi komentarišu, jedva dočekala da bi izvređala Dobrojevićevu.

- Ima pravo da me naziva kako hoće jer se oseća povređena, ali ona je za mene jedna ljubavnica i prevarantkinja koja je sve znala. Bolje biti džoger nego nemoralan jer znamo svi šta ona radi po Majamiju, samo je od njega uzimala novac - rekao je Aneli, a onda je nakon Asmina koji je branio Staniju, dodala:

Ja znam da je snimljena sa jednim čovekom u Majamiju dok je bila sa Asminom, to je stariji čovek. Nikada neću zaboraviti klupicu gde sam je za sve demantovala.

Stanija je, naime, zbog ovih njenih reči, odmah reagovala, te je tako na svom instagram profilu nikad žešće udarila na Aneli.

- Ova smećarka i dalje vređa? Posle TRI GODINE setila se klupice? Tad si trebala da budeš nova Kija Kockar - ali od go*ana se pita ne pravi! Čim sam ja ustala s klupice, ti si naskočila na Jaškov k*rac i sama samlela sopstvenu lažnu žrtva-priču. I sad bi, posle 3 godine, opet da budeš moja žrtva? Kako, bre žrtva od tri godine javnog cerečenja, naskakanja do plafona, Jaška, abortusa, Mateje, deteta gurnutog u krevet „nasilniku“ Luki, pa skakanje malo po Luki pa malo po „tati monstrumu“? Hahahaha. Narod ti se smeje dok jeftino glumiš žrtvu. I onda - Stanija pa Stanija? A tek priče o Majamiju? O nekom snimku? Daj taj DOKAZ. JAVNO. ODMAH? Nema, ne postoji. Sve izmišljaš. Jel možeš niže u svojim lažima? Provaljena si, luzerko. Tako da odj*bi, jednom za svagda! - napisala je Stanija, a onda je nastavila:

Tri godine nijednu ružnu reč nisam rekla za tu ženu. Ćutala sam. Štedela sam je. Imala sam saosećanje. Čak sam u svoja četiri zida stajala na njenoj strani i branila je od njega. I ovako mi se vraća? Ma, more - marš. Obična smećarka. Raspala. I to je sve. Nemojte moju dobrotu, finoću i kulturu da mešate sa slabošću. Ja sam fina - ali nisam neko koga ćete da gazite. Pa kad odreagujem onda ste u šoku. A tad je kasno za glumu žrtve.

Stanija nije mogla da prećuti, te je tako nastavila:

- Nije dovoljno vređala mene sad udara i na porodicu? Pa šta drugo očekivati kad je i svoju prodala! Prodala Asmina i njegovu porodicu zarad rijalitija, ostavila sopstveno dete, prodala verenika, na kraju se i na svoju porodicu pop*šala vraćajući se „tati monstrumu“. I šta dalje da pričamo. Priželjkujete moj ulazak? Da je nokautiram i izađem slavno. Jer ima nešto što ne mogu da kupe nikakvi honorari ni pare ovog sveta, a to se zove ponos, obraz i čast.

Autor: Nikola Žugić