BRUTALNIJA NEGO IKAD! Slađa Poršelina nazvala Maju KANALIZACIJOM, optužila je za aferu sa Dačinim ocem, pa kao nikad do sada isprozivala Takija: Ona ga izdržava, zato mu je i bitna!

Danima unazad odnos Maje Marinković i Dače Virijevića je sve turbulentniji. Naime, on je pokrenuo sumnju da je ona bila intimna sa njegovim ocem Srđanom Brazilcem Virijevićem, što je ona oštro demantovala, ali su mnogi ostali pri mišljenju da ''gde ima vatre, tu ima i dima''.

Njih dvoje su se sinoć ponovo sporečkali, a tom prilikom došlo je do žestokih reči, te je ona potkačila i njegovog oca, aludirajući da su obojica njeni fanovi, koji pokušavaju da bace ljagu na njeno ime, kako bi sebi ''digli cenu.''

Novonastalu situaciju prokomentarisala je njena bivša drugarica, Slađana Poršelina Lazić, inače sadašnja Srđanova drugarica, koja je dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

Slađa je u svom stilu prokomentarisala nekadašnju prijateljicu, te nije štetela reči na njen račun, a usput je osolila rafalnu paljbu po Takiju Marinkoviću.

- Ja znam da je bila sa mojim prijateljem, jer mi je on to rekao, ali naravno da je džentlmen koji ne priča takve stvari. Bila je se*s šema, mislim ko bi Maju uopšte želeo kao devojku, realno ona samo.Može da bude bitna sebi i tati, zato što ga izdržava, jer je ni majka ne želi, što bi je neko drugi želeo. Takve osobe su žaljenje. Vidim da je hvata panika da l' biti sa Aminom i izdati Staniju, jer ipak je to kod nje poznato da spava sa svakim dečkom svojih drugarica. Zato više nema nijednu. Svaku drugaricu je izdala i Staniju će opet, samo još malo. Kanalizacija će još jednom pokazati da samo jeste za to. Karma je ku*ka - zaključila je Poršelina.

