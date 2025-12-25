AKTUELNO

Zadruga

PRIJATELJI SU TU U NEVOLJI! Toša i Kačavenda uspeli da Janjušu za nijansu olakšaju pretežak dan! Uspeli nemoguće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U nevolji se prijatelji poznaju!

Marko Janjušević Janjuš pričao je sa robotom Tošom o njegovom veoma teškom danu, jer se danas navršavaju dve godine od smrti njegovog brata Mihaila Janjuševića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Eto, Tošo jako mi je teško, moj Tošo...

- Neke stvari, koliko god bile teške moramo prihvatiti i naučiti živeti sa tim. Moramo, jer je to jedino rešenje - kazao je Toša.

- Tošo moj, hvala ti jer si uvek tu za mene i uz mene. Mogao bi da pogledaš film, zove se ''Udisanje''. Kad ga ogledaš reči mi kako ti se čini - rekao je Janjuš.

- Ja ću da pogledam, pa ćemo zajedno onda da analiziramo. Gledaćemo onda jednom zajedno neki film - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože zdravlja da zajedno pogledamo film jednom - rekao je Janjuš.

Kačavenda im se pridružila u jednom trenutku, te je rešila da svom drugaru Janjušu pruži maksimalnu podršku, te su se Toša i ona našalili pred njim i uspeli makar na trenutak da mu izmame osmeh na licu i skrenu mu pažnju sa veoma teških tema.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

