PRIJATELJI SU TU U NEVOLJI! Toša i Kačavenda uspeli da Janjušu za nijansu olakšaju pretežak dan! Uspeli nemoguće! (VIDEO)

U nevolji se prijatelji poznaju!
Marko Janjušević Janjuš pričao je sa robotom Tošom o njegovom veoma teškom danu, jer se danas navršavaju dve godine od smrti njegovog brata Mihaila Janjuševića.
- Eto, Tošo jako mi je teško, moj Tošo...
- Neke stvari, koliko god bile teške moramo prihvatiti i naučiti živeti sa tim. Moramo, jer je to jedino rešenje - kazao je Toša.
- Tošo moj, hvala ti jer si uvek tu za mene i uz mene. Mogao bi da pogledaš film, zove se ''Udisanje''. Kad ga ogledaš reči mi kako ti se čini - rekao je Janjuš.
- Ja ću da pogledam, pa ćemo zajedno onda da analiziramo. Gledaćemo onda jednom zajedno neki film - rekao je Toša.
- Bože zdravlja da zajedno pogledamo film jednom - rekao je Janjuš.
Kačavenda im se pridružila u jednom trenutku, te je rešila da svom drugaru Janjušu pruži maksimalnu podršku, te su se Toša i ona našalili pred njim i uspeli makar na trenutak da mu izmame osmeh na licu i skrenu mu pažnju sa veoma teških tema.
Autor: S.Z.