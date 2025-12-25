JA NISAM HTELA DA SE ODREKNEŠ MAJKE! Hana plače kao kiša zbog Asminovih optužbi, Nerio odmah skočio da zaštiti verenicu: Nemam šta da se spašavam od nje! (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Neria Ružanjija.

Video si kako Uroš huška Hanu na tebe, zašto ga ne oteraš od sebe, on ti ništa dopbro neće doneti?

- Ne znam kako da ga oteram. Teško da je on iskren Hanin prijatelj. On je namerno potencirao temu, a ja sam bio popio. Ne smatram ja da je on loš, samo je pokvaren - rekao je Nerio.

- Nije Uroš huškao mene na Neria, mene ne može Bog nahuškati. Uroš je spomenuo tu stvar jer ima veze sa tim što smo pričali. On je samo stao na moju stranu - rekla je Hana.

- Hana je prva počela da priča, pa si ti počeo da vičeš - rekao je Uroš.

- Ne može nas dvoje niko posvađati, samo smo imali tu situaciju - rekla je Hana.

- Ja znam kad napravim grepku, a nema potrebe o toj greški da pričamo kad sam ja pijan i kad treba da se veselimo - rekao je Nerio.

- Ti ne pričaš ni kad ja hoću o tome. Ako se neko složi sa mnom ne može to biti huškanje - rekla je Hana.

- Pričali smo da je Hana plakala jer je on nije odbranio od Asmina. Trebao je da je odbrani od Asmina i da kaže:"Nemam ja šta da se spasim". Hana je govorila da je Aneli bolji čovek od Asmina, a Nerio je rekao da mi snimamo klipove što je nebuloza. Asmin je pet puta Hanu najstrašnije uvredio, a on nema nikakvu reakciju. Ja sam samo na njenoj strani i ne huškam je. Ti trebaš da imaš osećaj da staneš na njenu stranu kao budući muž. Hana i te kako zamera njemu što je ne brani od Asmina. Hana, da li je Nerio bio pijan od jednog piva? - pitao je Uroš.

- Nije - rekla je Hana.

- Bio sam na pijanom putu! - skočio je Nerio.

- Bio je pripit - rekla je Hana.

- Hana zašto ti sad ne braniš Neria? - pitala je Aneli.

- Da vidi kako je - rekla je Hana.

- Namerno su snimali klipove ne bi li Neria predstavili mutavim. Asmin je nije najstrašnije izvređao nego joj je rekao. Ja sam doživela najstrašnije uvrede. Ja ću vas braniti kad vidim da je nešto nepotrebno. Uroš želi da se posvađaju, on uživa u tome - rekla je Aneli.

- Ja sam kriv što on ne brani svoju ženu? - skočio je Uroš.

- Kako da skočim na Asminovu rečenicu: "Spasi se od Hane", a ja sam se sa celom porodicom posvađao radi Hane - vikao je Nerio.

- Ja sam uvek na Neriovoj strani. Mene briga šta Aneli kaže jer ona ne zna ni šta se događa. Kad je rečeno da pravim žrstvu od sebe, on je ćutao. Ja nisam htela da se odrekneš svoje majke nikad, a meni se to nikad neće nabiti na nos. Ne ide ništa po Neriu nego ide po meni. - rekla je Hana.

- Ti se družiš sa devojkom i sad ja trebam da skočim na Anastasiju? - pitao ej Nerio.

- Ne da se svađaš, nego da odbraniš. Asmin nije žena - rekla je Hana.

- Aneli te nije vređala nego ugasila - rekao je Asmin.

- I tebe isto! - rekla je Hana.

- Ti ne poštuješ što je on došao na televiziju i rekao sve protiv majke. Ti si došla ovde i praviš bebe - skočio je Asmin.

- Ja sam mu branila! - vikala je Hana.

- Ja se nemam šta spašavati od Hane! - vikao je Nerio.

- Ja znam momka kod kog ste radile ti i Anastasija - rekao je Asmin.

- Znam i ja ljude koje si zavalio za pare, ali ja neću priznati ono što nisam - rekla je Hana.

- Aneli je zaljubljena u Anđela, Asmina... Skače s ku*ca na ku*ac. Ako se ložiš na deset muškaraca ložim se i ja - rekao je Uroš.

- Uroš nije dobronameran, već huška Hanu protiv Neria jer je zaljubljen - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić