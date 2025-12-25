Nisam ja lud da ostavljam materijal: Asmin stao na put Anelinim tvrdnjama da je VARAO Staniju, svi čekaju samo jedno (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aleksandru Jakšić.

Zašto se udržavaš od bleje sa Janjušem kad se vidi da mu prija?

- Ne, ne gledam ni gde je. Ako se zadesi nemamo problem da sedimo zajedno. Ona nama nije problem, nego ona ima problem sa mnom - rekla je Jakšićla.

Boginja, šta ti je Viktor konkretno uradio i zašto je prirodno glup?

- Iznela sam svoje mišljenje i on se uvredio. Žao mi je što je glup, nema svoj stav i svoje mišljenje - rekla je Boginja.

- Ona je očekivala da će biti vođa, pa je pokazal ljubomoru jer nije vođa. Na igri istine joj nisam nijednu reč rekao - rekao je Viktor.

- Biću i ja vođa pa ću sve da vas uništim - rekla je Boginja.

Aneli, kako Stanija može biti ljubavnica, ženo draga, pa ti nikad nisi bila udata?

- Jesam, Karamujić nas je venčao. Mogu preko klipa da skontaju ko je lažov - ja ili Karamujić - rekla je Aneli.

- Nismo venčani - rekao je Asmin.

- Eto, on je lažov - rekla je Aneli.

- Tako govori o hodži kog je Bog poslao na zemlju. Ja sam nju ostavio i otišao kod svoje devojke. Stanija je jedina devojka koju ja nisam varao - rekao je Asmin.

- Javljale su se žene sa prepiskama, sve po datumu - rekla je Aneli.

- Nisam ja lud da ostavljam materijal - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić