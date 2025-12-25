Nisam ja lud da ostavljam materijal: Asmin stao na put Anelinim tvrdnjama da je VARAO Staniju, svi čekaju samo jedno (VIDEO)

Au!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aleksandru Jakšić.
Zašto se udržavaš od bleje sa Janjušem kad se vidi da mu prija?
- Ne, ne gledam ni gde je. Ako se zadesi nemamo problem da sedimo zajedno. Ona nama nije problem, nego ona ima problem sa mnom - rekla je Jakšićla.
Boginja, šta ti je Viktor konkretno uradio i zašto je prirodno glup?
- Iznela sam svoje mišljenje i on se uvredio. Žao mi je što je glup, nema svoj stav i svoje mišljenje - rekla je Boginja.
- Ona je očekivala da će biti vođa, pa je pokazal ljubomoru jer nije vođa. Na igri istine joj nisam nijednu reč rekao - rekao je Viktor.
- Biću i ja vođa pa ću sve da vas uništim - rekla je Boginja.
Aneli, kako Stanija može biti ljubavnica, ženo draga, pa ti nikad nisi bila udata?
- Jesam, Karamujić nas je venčao. Mogu preko klipa da skontaju ko je lažov - ja ili Karamujić - rekla je Aneli.
- Nismo venčani - rekao je Asmin.
- Eto, on je lažov - rekla je Aneli.
- Tako govori o hodži kog je Bog poslao na zemlju. Ja sam nju ostavio i otišao kod svoje devojke. Stanija je jedina devojka koju ja nisam varao - rekao je Asmin.
- Javljale su se žene sa prepiskama, sve po datumu - rekla je Aneli.
- Nisam ja lud da ostavljam materijal - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić