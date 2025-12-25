Asmina ste vračali, koliki su ti lavovi? Leti perje u spavaćoj sobi: Milosava prati Aneli u stopu (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić i Milosava Pravilović su tokom emisije "Pitanja gledalaca" ušle u žestoku raspravu koja se nastavila u spavaćoj sobi.

- Vi ste veštice sa zmajevima i lavovima. Fali ti ku*ac da ti neki čiča utera! Sve je Amsin bio u pravu! Neće niko da je*e - rekla je Milosava.

- Ti si veštica - rekla je Aneli.

- Lavovi! Koliko su ti veliki lavovi u kući? Ti pričaš nekome nešto? Da obrišem prašinu sa tobom. Asmina ste vračali i sve ste završali da bude sa tobom. Nikome neće ku*ac da se digne da te je*e - vikala je Milosava.

- Dolazi ti ćerka da ti kaže sve o tvom primerenom ponašanju. Joco, aj iz*ebi je da bude mirna - rekla je Aneli.

- Ja znam kako je*e, pa će da te iz*ebe da udeš mirna - rekla je Milosava.

- Je*aloi ste se u šteku - rekla je Aneli.

- Hoćeš da gledaš mene i Asmina kako se je*amo? - pitala je Milosava.

- Hoću. Smiri se i ne proklinju ljude - rekla je Aneli.

- Iš od mene vračaro! - govorio je Uroš.

Autor: A.Anđić